Ai Cập huấn luyện lực lượng Palestine để tiếp quản Gaza hậu xung đột

Theo The Wall Street Journal ngày 27.8, Ai Cập được cho là đang huấn luyện hàng trăm người Palestine để tham gia lực lượng an ninh lên đến 10.000 người. Đây là một phần trong kịch bản hậu chiến sự tại Gaza đang được các quốc gia Ả Rập tranh luận, bao gồm việc có một lực lượng đảm bảo an ninh tại dải đất này.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh xung đột tại Gaza tiếp tục căng thẳng và khủng hoảng nhân đạo thêm trầm trọng. Theo AFP ngày 28.8, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình xung đột Gaza, Chủ tịch tổ chức từ thiện quốc tế Save the Schildren, bà Inger Ashing, nói nạn đói ở Gaza đang thực sự nghiêm trọng.

Khói bốc lên từ vụ tấn công của Israel vào thành phố Gaza ngày 26.8 ẢNH: REUTERS

"Nhiều đứa trẻ suy dinh dưỡng cấp tính, chết một cách chậm rãi và đau đớn. Đó là nạn đói. Chúng thậm chí không đủ sức để khóc hay cất tiếng nói", bà Ashing nói.

Các quan chức Ả Rập cho biết một số thành viên được đào tạo tại các học viện quân sự Ai Cập, với phần lớn người Palestine tham gia huấn luyện đến từ cơ quan an ninh của Chính quyền Palestine.

Nhiều quốc gia Ả Rập đã công khai phản đối sự hiện diện của lực lượng Hamas tại Gaza. Hồi tháng 7, AFP đưa tin Liên đoàn Ả Rập gồm 22 thành viên kêu gọi Hamas giải giáp và dừng kiểm soát Gaza. Điều này tương tự lập trường lâu nay của Israel - muốn Hamas từ bỏ quyền kiểm soát và thả con tin tại Gaza để chấm dứt xung đột.

Ông Mahmoud al-Habbash, cố vấn cấp cao của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, đã xác nhận kế hoạch đào tạo tới 10.000 thành viên lực lượng an ninh.

“Hamas không nên là một phần của ngày mai. Nếu không có Chính quyền Palestine, hoặc là Hamas hoặc là hỗn loạn”, ông al-Habbash đề cập kịch bản hậu xung đột Gaza.

Israel phản đối việc để Chính quyền Palestine kiểm soát Gaza. Trong khi đó, các nước Ả Rập đang thảo luận về kế hoạch lập lực lượng quốc tế, bao gồm thành viên Chính quyền Palestine, tại Gaza. Chính quyền Palestine cũng đang quản lý một số khu vực ở Bờ Tây và được cho là giữ liên lạc với Israel trong những vấn đề an ninh, theo The Wall Street Journal.

Quan chức Hamas cho rằng đề xuất lập lực lượng quốc tế là không khả thi, qua đó bác đề xuất từ Ai Cập và Qatar về việc lập lực lượng an ninh và đào tạo những người Palestine, do điều này đồng nghĩa yêu cầu Hamas từ bỏ quyền kiểm soát ở Gaza.

Một số chuyên gia an ninh Israel cho rằng để Chính quyền Palestine quản lý Gaza là phương án khả dĩ nhất ngăn Hamas kiểm soát vùng đất này. Nếu không chốt được phương án lập chính quyền người Palestine kiểm soát Gaza, thì khi Israel rút quân, Hamas lại trở lại khôi phục lực lượng, các chuyên gia nhận định.

Giới quan sát cho rằng những mối quan hệ phức tạp giữa Israel, các quốc gia Ả Rập, Chính quyền Palestine, Hamas và các phe phái đồng minh của Hamas, sẽ khiến việc tìm ra giải pháp hậu xung đột Gaza gặp nhiều thách thức.