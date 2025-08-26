Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thủ tướng Israel 'lấy làm tiếc' vụ tấn công bệnh viện Gaza làm chết nhiều nhà báo

Bảo Hoàng
26/08/2025 07:50 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng vụ tấn công vào bệnh viện Nasser ở Dải Gaza khiến nhiều người chết, bao gồm những phóng viên, là ‘tai nạn thương tâm’.

Reuters đưa tin xe tăng quân đội Israel ngày 25.8 đã bắn trúng bệnh viện Nasser, ở thành phố Khan Younis tại Gaza. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, bao gồm 5 phóng viên tác nghiệp cho các Hãng tin Reuters, AP, Al Jazeera.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel lấy làm tiếc về vụ việc được coi là “tai nạn thương tâm”. Ông nói Israel đánh giá cao công việc của các nhà báo và nhân viên y tế, đồng thời khẳng định cuộc chiến của Israel là với lực lượng Hamas.

Thủ tướng Israel 'lấy làm tiếc' vụ tấn công bệnh viện Gaza làm chết nhiều nhà báo - Ảnh 1.

Người đàn ông cầm đồ nghề tác nghiệp của phóng viên ảnh Hussam al-Masri, người làm việc cho Hãng Reuters bị thiệt mạng khi Israel tấn công bệnh viện Nasser ở Gaza ngày 25.8

ẢNH: REUTERS

“Mục tiêu chính đáng của chúng tôi là đánh bại Hamas và đưa các con tin về nhà”, ông Netanyahu nói.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thừa nhận có vụ tấn công và cho biết lãnh đạo quân đội đã yêu cầu mở cuộc điều tra.

“IDF lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào đối với những cá nhân không liên quan và không nhằm vào các nhà báo. IDF hành động để giảm thiểu tối đa tổn hại đối với những cá nhân không liên quan, đồng thời đảm bảo an toàn cho quân đội IDF”, quân đội Israel ra tuyên bố.

Một số quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên án vụ tấn công vào bệnh viện Naser. Bộ Ngoại giao Đức cho biết đã sốc trước thông tin vụ tấn công và yêu cầu điều tra. Ngoại trưởng Anh David Lammy nói ông cảm thấy “kinh hoàng” trước vụ tấn công vào bệnh viện.

Khi được hỏi về vấn đề này lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông chưa nhận tin nhưng cho biết: “Tôi không vui vì điều đó. Đồng thời, chúng ta cần chấm dứt cơn ác mộng tại Gaza”. Qatar và Iran có những lời lên án mạnh mẽ vào Israel.

Bom đạn Israel vùi dập ngoại ô thành phố Gaza trước giờ tấn công

Theo Reuters, Israel đã cấm tất cả các nhà báo nước ngoài vào Dải Gaza kể từ khi xung đột bùng phát năm 2023. Việc đưa tin từ lãnh thổ này trong suốt chiến sự đã được thực hiện bởi các nhà báo người Palestine, nhiều người trong số họ đã làm việc nhiều năm cho các tổ chức truyền thông quốc tế.

Bộ Ngoại giao Đức yêu cầu Israel cho phép các hãng truyền thông độc lập nước ngoài lập tức tiếp cận đưa tin ở Gaza và đảm bảo an toàn cho các phóng viên tác nghiệp tại khu vực này.

gaza Nhà báo israel Bệnh viện Nasser Netanyahu Mỹ Hamas
