Cục diện Trung Đông giữa nhiều chiến tuyến

Máy bay và xe tăng của Israel đã đánh phá vùng ngoại ô phía đông và phía bắc của TP.Gaza trong đêm 23.8 đến sáng 24.8, khiến 51 người thiệt mạng và phá hủy loạt cơ sở hạ tầng, theo Al Jazeera. Kể từ khi phát động chiến dịch kiểm soát TP.Gaza ngày 6.8 đến nay, Israel đã phá hủy hoàn toàn hơn 1.000 tòa nhà tại khu vực này. "Không có khu vực an toàn nào ở Gaza, dù ở phía bắc hay phía nam, nơi mà các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục nhắm vào dân thường tại nhà riêng, nơi trú ẩn và thậm chí cả trong các trại tị nạn của họ", theo Lực lượng Phòng vệ dân sự Palestine.

Trước tình hình trên, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 24.8 tuyên bố TP.Gaza sẽ tiếp tục bị san phẳng trừ khi Hamas đồng ý chấm dứt xung đột theo các điều khoản của Israel và trả tự do cho tất cả các con tin. Tuy nhiên, trung tướng Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), lại nhấn mạnh "việc cố kiểm soát

Một ngọn lửa bốc lên sau vụ không kích của Israel tại Sanaa, Yemen ngày 24.8.2025 Ảnh: Reuters

TP.Gaza sẽ gây nguy hiểm lớn đến tính mạng của các con tin". Ông Zamir cho hay Israel đã đưa ra các điều kiện cho một thỏa thuận con tin, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Về phần mình, Reuters dẫn lời giới chức Hamas ngày 24.8 cáo buộc kế hoạch kiểm soát TP.Gaza của Israel cho thấy họ không nghiêm túc về hòa bình, đồng thời khẳng định thỏa thuận ngừng bắn là "cách duy nhất để trả tự do cho các con tin".

Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục xấu đi khi Cơ quan Y tế tại Gaza ngày 25.8 cho hay 11 người đã chết vì suy dinh dưỡng, nâng tổng số người thiệt mạng vì những nguyên nhân này vượt quá 300 người, trong đó có 117 trẻ em. Ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA), nhấn mạnh: "Nạn đói là thảm họa cuối cùng đang giáng xuống Dải Gaza, nơi người dân đang trải qua địa ngục trần gian dưới mọi hình thức".

Nhiều mặt trận khác

Cũng tại Trung Đông, IDF tuyên bố đã không kích thủ đô Sanaa (Yemen) ngày 24.8, nhằm đáp trả việc nhóm Houthi đã phóng tên lửa về phía Tel Aviv những ngày qua, theo Hãng tin AFP. Mục tiêu tấn công gồm một khu liên hợp quân sự có dinh tổng thống, 2 nhà máy điện và một kho nhiên liệu, theo IDF. "Houthi sẽ tiếp tục phải trả giá cho hành động tấn công Israel", Thủ tướng Netanyahu ngày 24.8 tuyên bố sau cuộc tấn công.

Phía Houthi cho hay đòn tấn công của Israel đã khiến 6 người chết và 86 người bị thương. Trước đó, Houthi hôm 23.8 xác nhận đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Israel để ủng hộ người Palestine ở Dải Gaza. Theo Reuters dẫn lời các nhà phân tích, không loại trừ khả năng Israel sẽ còn tiếp tục tấn công Yemen với mục tiêu kép - vừa trả đũa lực lượng Houthi, vừa làm phân tán sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở Gaza.

Trong một diễn biến khác, tờ The Times of Israel ngày 25.8 đưa tin một người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel gần thị trấn Tebnine, miền nam Li Băng. Động thái trên diễn ra ngay sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết nếu Li Băng thực hiện "các bước cần thiết" hướng tới việc giải giáp nhóm Hezbollah, thì Israel sẽ "đáp lễ" bằng cách giảm dần sự hiện diện của IDF theo từng giai đoạn phối hợp với cơ chế an ninh do Mỹ dẫn dắt. Đầu tháng 8, chính phủ Li Băng đã yêu cầu quân đội nước này xây dựng kế hoạch giải giáp Hezbollah trước cuối năm 2025.

Căng thẳng ngoại giao Mỹ - Pháp về Israel Pháp ngày 24.8 đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Paris Charles Kushner sau khi nhà ngoại giao này viết thư gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để cáo buộc rằng Paris chưa đủ quyết liệt trong việc ngăn chặn bạo lực bài Do Thái. Theo Reuters, ông Kushner kêu gọi ông Macron khẩn cấp thi hành luật chống tội phạm thù ghét, giảm bớt chỉ trích Israel, đồng thời cáo buộc việc chính phủ Pháp công nhận Nhà nước Palestine đã làm gia tăng các vụ bài Do Thái tại Pháp. Bộ Ngoại giao Pháp gọi những cáo buộc của ông Kushner, thông gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, là "không thể chấp nhận" và yêu cầu ông có mặt vào ngày 25.8. Theo AP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott tuyên bố ủng hộ quan điểm của vị đại sứ, cho rằng ông Kushner "đang làm tốt công việc thúc đẩy lợi ích quốc gia". Tổng thống Macron là một trong những người chỉ trích quyết liệt chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza trong khi Tổng thống Trump là đồng minh thân thiết của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Vi Trân



