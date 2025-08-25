Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cáo buộc Houthi dùng đạn chùm, Israel không kích thủ đô Yemen

Vi Trân
Vi Trân
25/08/2025 08:44 GMT+7

Israel đã không kích dữ dội tại thủ đô Sanaa của Yemen sau khi cáo buộc lực lượng Houthi phóng tên lửa mang đạn chùm sang lãnh thổ Israel.

Không quân Israel ngày 24.8 thực hiện đợt không kích lớn nhắm vào thủ đô Sanaa của Yemen, hiện do Houthi kiểm soát. Theo AFP, Houthi thông báo vụ không kích làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 86 người khác bị thương.

Cáo buộc Houthi dùng đạn chùm, Israel không kích thủ đô Yemen- Ảnh 1.

Quả cầu lửa bốc lên tại Sanaa (Yemen) ngày 24.8 sau cuộc không kích của Israel

ẢNH: REUTERS

Quân đội Israel nói cuộc không kích nhắm vào khu quân sự có dinh tổng thống Yemen, một kho nhiên liệu và 2 nhà máy điện. Israel cho rằng Houthi đã sử dụng các cơ sở trên để phục vụ mục đích quân sự.

Khoảng 12 máy bay Israel tham gia chiến dịch không kích. Các máy bay được tiếp nhiên liệu trên không nhiều lần trong hành trình bay đến Yemen và trở về. Khoảng 35 quả bom được thả xuống 4 mục tiêu.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir theo dõi chiến dịch từ trụ sở quân đội tại Tel Aviv.

Cáo buộc Houthi dùng đạn chùm, Israel không kích thủ đô Yemen- Ảnh 2.

Vụ nổ sau cuộc không kích của Israel tại Sanaa ngày 24.8

ẢNH: REUTERS

Theo tờ The Times of Israel, ông Netanyahu trong một tuyên bố nói rằng bất cứ ai tấn công Israel đều sẽ bị tấn công lại. Nhà lãnh đạo cho rằng Houthi đang học được bài học rằng họ sẽ trả giá rất đắt cho những hành động chống lại Israel.

Đây là đợt không kích thứ 15 của Israel nhắm vào Houthi tại Yemen. Hầu hết các chiến dịch được thực hiện bởi máy bay chiến đấu.

Vụ không kích mới nhất diễn ra sau khi Houthi phóng 2 tên lửa đạn đạo và ít nhất 1 máy bay không người lái (UAV) về phía Israel trong tuần qua. Lần gần nhất là vào tối 22.8 và quả tên lửa đạn đạo khi đó đã không bị ngăn chặn.

Cáo buộc Houthi dùng đạn chùm, Israel không kích thủ đô Yemen- Ảnh 3.

Cột khói bốc lên cao từ Sanaa sau vụ không kích của Israel ngày 24.8

ẢNH: REUTERS

Không quân Israel ngày 24.8 nói rằng nhiều khả năng quả tên lửa mang theo nhiều quả đạn nhỏ bên trong và đã phát nổ ở trên không nhằm phóng ra các quả đạn nhỏ. Một quả đạn rơi xuống sân vườn một ngôi nhà tại thị trấn Ginaton miền trung Israel gây thiệt hại nhẹ.

Nếu được xác nhận đây có thể là lần đầu tiên Houthi phóng tên lửa mang đạn chùm sang Israel từ năm 2023. Houthi chưa bình luận về cáo buộc này.

Houthi bắt đầu tấn công Israel từ sau khi xung đột tại Dải Gaza xảy ra nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Quan chức cấp cap Abdul Qader al-Murtada của Houthi ngày 24.8 tuyên bố sẽ không bỏ rơi những người anh em tại Gaza dù có phải hy sinh nhiều đến mức nào đi nữa, theo Reuters.

