Israel không kích dữ dội Yemen để trả đũa tên lửa Houthi

Không quân Israel ngày 24.8 tiến hành đợt không kích lớn vào thủ đô Sanaa của Yemen, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát.

Theo AFP, Houthi thông báo vụ không kích làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 86 người khác bị thương.

Quân đội Israel nói khoảng 35 quả bom được thả xuống 4 mục tiêu, gồm khu phức hợp quân sự có dinh tổng thống Yemen, một kho nhiên liệu và 2 nhà máy điện. Israel cho rằng Houthi đã sử dụng các cơ sở trên để phục vụ mục đích quân sự.

Theo phía Israel, khoảng 12 máy bay Israel tham gia không kích đã được tiếp dầu trên không nhiều lần trong hành trình bay đến Yemen và trở về.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir theo dõi chiến dịch từ trụ sở quân đội tại Tel Aviv.

Sau cuộc không kích, Thủ tướng Netanyahu sau đó tuyên bố Houthi sẽ phải "trả giá rất đắt" vì chống lại Israel.

Ông Netanyahu cho biết: "Không quân Israel một lần nữa đã tấn công các mục tiêu chiến lược tại Yemen vào hôm nay. Israel đã tấn công dinh tổng thống ở trung tâm thủ đô Sanaa, và nhà máy điện của thành phố... [Chính quyền] Houthi đang học được một bài học đau đớn rằng họ đã và sẽ tiếp tục phải trả giá rất đắt cho hành động gây hấn chống lại Nhà nước Israel".

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel ở Sanaa, Yemen hôm 24.8 ẢNH: REUTERS

Đây là đợt không kích thứ 15 của Israel nhắm vào Houthi tại Yemen. Hầu hết các chiến dịch đều do không quân thực hiện.

Vụ không kích mới nhất diễn ra sau khi Houthi phóng 2 tên lửa đạn đạo và ít nhất 1 máy bay không người lái (UAV) về phía Israel trong tuần qua.

Không quân Israel ngày 24.8 cho biết Houthi đã bắn một quả tên lửa phát nổ ở trên không nhằm phóng ra nhiều quả đạn nhỏ, nhưng chỉ gây thiệt hại nhẹ trên mặt đất.

Nếu được xác nhận đây có thể là lần đầu tiên Houthi phóng tên lửa mang đạn chùm sang Israel từ năm 2023. Houthi chưa bình luận về cáo buộc này.

Houthi bắt đầu tấn công Israel từ sau khi xung đột tại Dải Gaza xảy ra nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine.