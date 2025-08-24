Tổ chức uy tín xác nhận nạn đói ở Gaza

Ngày 22.8, Tổ chức IPC đã tuyên bố nạn đói đang diễn ra ở TP.Gaza và có thể lan xuống phía nam đến Deir al-Balah và Khan Younis vào cuối tháng 9, AP đưa tin. Tên đầy đủ là Tổ chức Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp với văn phòng điều hành ở Rome (Ý), IPC là cơ quan có thẩm quyền và được LHQ, các tổ chức viện trợ dựa vào để theo dõi và phân loại khủng hoảng lương thực trên toàn cầu.

Cảnh tượng người dân Palestine xoay xở tìm lương thực ở một bếp cộng đồng của TP.Gaza hôm 16.8 ẢNH: AP

Nguy cơ từ chiến dịch mới của Israel

Với tuyên bố trên, IPC lần đầu tiên xác nhận đã xảy ra nạn đói ở khu vực Trung Đông. Theo đó, ước tính ít nhất nửa triệu người ở TP.Gaza đang đối mặt với những tình trạng nghiêm trọng nhất mà tổ chức này có thể đo lường được, bao gồm đói lả, suy dinh dưỡng cấp tính và tử vong.

IPC kết luận nạn đói đã xảy ra sau thời gian xung đột kéo dài kết hợp với lệnh phong tỏa viện trợ tại khu vực. Tình trạng người dân bị sơ tán trên diện rộng và tái diễn, cùng sự sụp đổ của hệ thống sản xuất lương thực trên toàn Gaza đã khiến tình hình càng thêm trầm trọng hơn. Hậu quả là nạn đói bị đẩy đến ngưỡng đe dọa mạng sống trên khắp lãnh thổ sau hơn 22 tháng giao tranh.

Trẻ em Gaza lụi tàn giữa nạn đói

Trừ một số ngoại lệ hiếm hoi, phần còn lại của dân số khoảng 2 triệu người ở Dải Gaza cũng đang chật vật trước cái đói nghiêm trọng. Tổ chức cũng cảnh báo rằng đối với nhiều người trong số này, tình hình nhiều khả năng sẽ còn tệ hơn vào cuối tháng 9, khi nạn đói lan đến hai khu vực ở phía nam là Deir al-Balah và Khan Younis, theo tờ The New York Times.

Tổng thư ký LHQ António Guterres gọi báo cáo trên phản ánh "thảm họa do con người gây ra, một sự lên án về đạo đức và sự thất bại của nhân loại". Ông lặp lại lời kêu gọi "phải ngừng bắn ngay tức khắc" tại Gaza. Giới chuyên gia cảnh báo sắp tới nạn đói sẽ càng thêm dữ dội hơn nữa, sau khi Israel xúc tiến kế hoạch kiểm soát TP.Gaza và những thành trì khác của lực lượng Hamas.

Israel phủ nhận báo cáo của IPC

Bất chấp báo cáo của IPC, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ việc có nạn đói ở Gaza. Theo tờ The Times of Israel, ông gọi các báo cáo về nạn đói chỉ là những lời dối trá do phía Hamas thúc đẩy. "Báo cáo của IPC là lời nói dối trắng trợn. Israel không có chính sách gieo rắc nạn đói", Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh trên tài khoản X (tên cũ Twitter).

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tỏ ra hoài nghi về nội dung báo cáo của IPC. Bộ công nhận tình hình nhân đạo ở Gaza hiện là "mối quan ngại nghiêm trọng", nhưng đổ lỗi cho Hamas và những nhóm cướp bóc gây khó khăn cho công tác viện trợ cho lãnh thổ này.

Hiện COGAT, cơ quan quân đội phụ trách việc điều phối hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ, gọi báo cáo của IPC là "sai lệch và thiên vị".