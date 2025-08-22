Ông Netanyahu bất ngờ muốn nối lại đàm phán Gaza ngay lập tức

Phát biểu trước các binh sĩ gần biên giới Israel - Gaza ngày 21.8, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông vẫn kiên quyết chấp thuận kế hoạch đánh bại Hamas và kiểm soát thành phố Gaza - khu vực đông dân cư ở trung tâm vùng đất Palestine, theo Reuters.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 10.8.2025 ẢNH: REUTERS

"Đồng thời, tôi đã ra chỉ thị bắt đầu ngay các cuộc đàm phán để trả tự do cho tất cả các con tin của chúng tôi và chấm dứt xung đột theo các điều khoản có thể chấp nhận được đối với Israel. Chúng tôi đang trong giai đoạn ra quyết định", nhà lãnh đạo Israel cho hay.

Đây là phản ứng đầu tiên của ông Netanyahu trước đề xuất ngừng bắn tạm thời do Ai Cập và Qatar đưa ra gần đây. Phía Hamas đã chấp nhận đề xuất trên hôm 18.8.

Đề xuất này kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 60 ngày và trả tự do cho 10 tù nhân còn sống cùng 18 thi thể bị Hamas giam giữ tại Gaza. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho khoảng 200 người Palestine bị Israel giam giữ. Khi lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực, Hamas và Israel sẽ bắt đầu đàm phán về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, bao gồm cả việc trả tự do cho những con tin còn lại.

Ông Marwan Bishara, nhà phân tích chính trị cấp cao của Al Jazeera nhận xét tuyên bố của ông Netanyahu về việc tái khởi động các cuộc đàm phán ngừng bắn, trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn leo thang cuộc tấn công vào thành phố Gaza giống như "đàm phán trong tình thế khó khăn".

"Sẽ không có sự ngừng bắn trong giao tranh. Sẽ không có sự gián đoạn trong cuộc tấn công. Hamas sẽ phải đưa ra quyết định khi Israel giết hại hàng chục, có thể là hàng trăm người Palestine trong tương lai và khi họ di dời một triệu người Palestine về phía nam Gaza", ông Bishara nói.

Kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza của Israel đã được nội các an ninh do Thủ tướng Netanyahu dẫn dắt phê duyệt trong tháng này. Hàng ngàn người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa khi xe tăng Israel tiến gần đến thành phố Gaza trong 10 ngày qua.

Phía Hamas chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Netanyahu. Trong một tuyên bố trên nền tảng Telegram hôm 20.8, Hamas cáo buộc ông Netanyahu cản trở thỏa thuận ngừng bắn để tiếp tục "cuộc chiến tàn bạo chống lại thường dân vô tội ở thành phố Gaza".

Ít nhất 70 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza trong 24 giờ qua.

Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) ước tính 90% cư dân tại Dải Gaza đã phải di dời, đồng thời cảnh báo rằng các nơi trú ẩn đang xuống cấp và bất kỳ sự di dời nào nữa sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Bộ Nội vụ Palestine lên án hành động kiểm soát thành phố Gaza của Israel là "bản án tử hình" đối với hơn một triệu người dân đang sinh sống tại đây.