Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Netanyahu bất ngờ muốn nối lại đàm phán Gaza ngay lập tức

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/08/2025 07:14 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bất ngờ tuyên bố Israel sẽ ngay lập tức nối lại các cuộc đàm phán để trả tự do cho tất cả con tin bị giam giữ ở Dải Gaza và chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm.

Phát biểu trước các binh sĩ gần biên giới Israel - Gaza ngày 21.8, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông vẫn kiên quyết chấp thuận kế hoạch đánh bại Hamas và kiểm soát thành phố Gaza - khu vực đông dân cư ở trung tâm vùng đất Palestine, theo Reuters.

Ông Netanyahu bất ngờ muốn nối lại đàm phán Gaza ngay lập tức- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 10.8.2025

ẢNH: REUTERS

"Đồng thời, tôi đã ra chỉ thị bắt đầu ngay các cuộc đàm phán để trả tự do cho tất cả các con tin của chúng tôi và chấm dứt xung đột theo các điều khoản có thể chấp nhận được đối với Israel. Chúng tôi đang trong giai đoạn ra quyết định", nhà lãnh đạo Israel cho hay.

Đây là phản ứng đầu tiên của ông Netanyahu trước đề xuất ngừng bắn tạm thời do Ai Cập và Qatar đưa ra gần đây. Phía Hamas đã chấp nhận đề xuất trên hôm 18.8.

Đề xuất này kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 60 ngày và trả tự do cho 10 tù nhân còn sống cùng 18 thi thể bị Hamas giam giữ tại Gaza. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho khoảng 200 người Palestine bị Israel giam giữ. Khi lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực, Hamas và Israel sẽ bắt đầu đàm phán về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, bao gồm cả việc trả tự do cho những con tin còn lại.

Ông Marwan Bishara, nhà phân tích chính trị cấp cao của Al Jazeera nhận xét tuyên bố của ông Netanyahu về việc tái khởi động các cuộc đàm phán ngừng bắn, trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn leo thang cuộc tấn công vào thành phố Gaza giống như "đàm phán trong tình thế khó khăn".

"Sẽ không có sự ngừng bắn trong giao tranh. Sẽ không có sự gián đoạn trong cuộc tấn công. Hamas sẽ phải đưa ra quyết định khi Israel giết hại hàng chục, có thể là hàng trăm người Palestine trong tương lai và khi họ di dời một triệu người Palestine về phía nam Gaza", ông Bishara nói.

Kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza của Israel đã được nội các an ninh do Thủ tướng Netanyahu dẫn dắt phê duyệt trong tháng này. Hàng ngàn người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa khi xe tăng Israel tiến gần đến thành phố Gaza trong 10 ngày qua.

Phía Hamas chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Netanyahu. Trong một tuyên bố trên nền tảng Telegram hôm 20.8, Hamas cáo buộc ông Netanyahu cản trở thỏa thuận ngừng bắn để tiếp tục "cuộc chiến tàn bạo chống lại thường dân vô tội ở thành phố Gaza".

Ít nhất 70 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza trong 24 giờ qua.

Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) ước tính 90% cư dân tại Dải Gaza đã phải di dời, đồng thời cảnh báo rằng các nơi trú ẩn đang xuống cấp và bất kỳ sự di dời nào nữa sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Bộ Nội vụ Palestine lên án hành động kiểm soát thành phố Gaza của Israel là "bản án tử hình" đối với hơn một triệu người dân đang sinh sống tại đây.

Tin liên quan

Leo thang căng thẳng sau quyết định của Israel

Leo thang căng thẳng sau quyết định của Israel

Bất chấp phản đối của nhiều bên, Israel bắt đầu tiến hành kế hoạch chiếm đóng TP.Gaza và phê duyệt dự án xây hàng ngàn ngôi nhà ở Bờ Tây.

Ông Netanyahu lệnh kiểm soát thành phố Gaza 'càng nhanh càng tốt'

Phát biểu gây sốc của cựu giám đốc tình báo Israel về 50.000 người chết ở Gaza

Khám phá thêm chủ đề

Netanyahu gaza Hamas lệnh ngừng bắn THÀNH PHỐ GAZA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận