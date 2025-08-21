Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Netanyahu lệnh kiểm soát thành phố Gaza 'càng nhanh càng tốt'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/08/2025 08:01 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kiểm soát thành phố Gaza nhanh hơn so với kế hoạch vạch ra trước đó.

Văn phòng của Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 20.8 cho biết rằng "thời hạn để kiểm soát các thành trì khủng bố cuối cùng và đánh bại Hamas" nên được rút ngắn, song không đưa ra thông tin chi tiết, theo South China Morning Post.

Theo các quan chức quân sự, kế hoạch tác chiến nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Gaza sẽ được trình lên Thủ tướng Netanyahu trong ngày 21.8.

Ông Netanyahu lệnh kiểm soát thành phố Gaza 'càng nhanh càng tốt' - Ảnh 1.

Lực lượng Israel tập kích gần biên giới với Gaza ngày 20.8.2025

ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, Chuẩn tướng Effie Defrin, phát ngôn viên IDF, tuyên bố rằng lực lượng Israel đã kiểm soát vùng ngoại ô thành phố Gaza. "Chúng tôi đã bắt đầu các hoạt động sơ bộ và giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công vào thành phố Gaza, và hiện tại lực lượng IDF đang kiểm soát vùng ngoại ô của thành phố Gaza", theo ông Defrin.

Trước đó, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, đã phê duyệt lệnh triệu tập thêm khoảng 60.000 quân dự bị để kiểm soát thành phố Gaza. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một quan chức quân sự Israel thông báo rằng quân dự bị sẽ không đến làm nhiệm vụ cho đến tháng 9 - khoảng thời gian cho phép các bên trung gian có thời gian thu hẹp khoảng cách giữa Hamas và Israel về các điều khoản ngừng bắn.

Trong một tuyên bố trên nền tảng Telegram, Hamas cáo buộc Thủ tướng Netanyahu cản trở thỏa thuận ngừng bắn để tiếp tục "cuộc chiến tàn bạo chống lại thường dân vô tội ở thành phố Gaza".

"Việc ông Netanyahu phớt lờ đề xuất của những người hòa giải... chứng tỏ rằng ông ấy thực sự là kẻ cản trở mọi thỏa thuận", phía Hamas cáo buộc.

Biểu tình, đình công khắp Israel đòi chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Israel cần phản hồi đề xuất ngừng bắn do các nước Ả Rập làm trung gian – một kế hoạch đã được Hamas chấp thuận hôm 18.8.

Nhiều người dân Gaza và quốc lo ngại một cuộc tấn công vào thành phố Gaza sẽ gây ra thương vong đáng kể. Israel tuyên bố sẽ giúp dân thường rời khỏi khu vực chiến sự trước khi bất kỳ cuộc tấn công nào bắt đầu.

Trong một diễn biến khác, một quan chức quân sự Israel cho biết họ đã đụng độ với hơn 15 binh sĩ Hamas gần Khan Younis, phía nam thành phố Gaza. Khoảng 10 tay súng Hamas đã bị tiêu diệt, trong khi Israel đang tiến hành truy quét trên không nhằm tìm kiếm những tay súng còn lại.

Trong một tuyên bố, Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas xác nhận đã thực hiện một cuộc đột kích vào quân đội Israel ở phía đông nam Khan Younis và giao chiến với quân đội Israel ở cự ly gần.

Theo Cơ quan Y tế tại Gaza, cuộc xung đột Hamas - Israel đã khiến 62.000 người Palestine thiệt mạng, gây ra sự tàn phá rộng khắp Gaza

Xem thêm bình luận