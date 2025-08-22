Leo thang căng thẳng sau quyết định của Israel

Chiến dịch ở TP.Gaza

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm qua kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza để tránh thương vong và sự tàn phá tiềm tàng từ chiến dịch quân sự nhằm vào TP.Gaza. Ông Guterres cũng kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho các con tin bị Hamas bắt giữ, theo Reuters. Phát biểu được đưa ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 20.8 công bố những bước đầu tiên của kế hoạch chiếm đóng TP.Gaza trong lúc chính phủ Israel đang xem xét một đề xuất ngừng bắn mới cho cuộc xung đột với Hamas.

Người dân Palestine ngày 20.8 kiểm tra hiện trường vụ không kích của Israel vào một ngôi nhà ở TP.Gaza Ảnh: Reuters

Ngoài ra, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 20.8 thông báo ông Netanyahu đã ra lệnh đẩy nhanh tiến độ kiểm soát các thành trì của Hamas và đánh bại lực lượng này. Trong khi đó, Hamas nói rằng kế hoạch chiếm đóng TP.Gaza của quân đội Israel cho thấy "sự coi thường trắng trợn" của họ đối với những nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin trong cuộc xung đột Israel-Hamas đã kéo dài gần hai năm qua ở Gaza, theo AFP.

Dự án gây tranh cãi

Trong một động thái gây tranh cãi khác, Israel còn phê duyệt dự án xây khu định cư mới ở Bờ Tây. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich thông báo dự án định cư E1 đã nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ ủy ban quy hoạch của Bộ Quốc phòng Israel hôm 20.8, theo Reuters. "Với E1, chúng tôi cuối cùng cũng thực hiện được những gì đã hứa hẹn trong nhiều năm qua. Nhà nước Palestine đang bị xóa khỏi bàn đàm phán, không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động", ông Smotrich tuyên bố.

Dự án E1 sẽ xây dựng khoảng 3.400 ngôi nhà ở vùng đất nằm giữa TP.Maale Adumim ở Bờ Tây và Jerusalem. Dự án E1 sẽ chia đôi Bờ Tây bị Israel chiếm đóng và cắt khu vực này khỏi Đông Jerusalem. Kế hoạch cho dự án E1 đã bị đóng băng vào năm 2012 và 2020 do sự phản đối của Mỹ và châu Âu vì lo ngại nó có thể làm cản trở thỏa thuận hòa bình trong tương lai với người Palestine.

Việc khởi động lại dự án E1 sẽ càng khiến Israel bị phản ứng, khi một số đồng minh phương Tây, vốn đã thất vọng vì Israel tiếp tục leo thang xung đột ở Gaza, tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại khóa họp Đại hội đồng LHQ vào tháng tới, theo Reuters. Ngoại trưởng Anh David Lammy viết trên mạng xã hội X: "Nếu được thực hiện, dự án đó sẽ chia cắt nhà nước Palestine thành hai, đánh dấu sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và làm suy yếu nghiêm trọng giải pháp hai nhà nước". Bộ Ngoại giao Palestine cũng đã lên án quyết định mới của Israel, cho rằng khu định cư E1 sẽ cô lập các cộng đồng Palestine sống trong khu vực. Giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel-Palestine vốn được cộng đồng quốc tế ủng hộ.