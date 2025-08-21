Iran nói có tên lửa mới mạnh hơn, cảnh báo Israel

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nassirzadeh nhấn mạnh: “Những tên lửa được sử dụng trong cuộc chiến 12 ngày đã được sản xuất cách đây vài năm. Hôm nay, chúng tôi đã sản xuất và sở hữu những tên lửa có sức mạnh lớn hơn nhiều so với những tên lửa trước đây, và nếu kẻ thù Do Thái lại dám bước vào cuộc phiêu lưu này, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng những tên lửa mới”.

Theo AFP, truyền thông Iran đưa tin vào ngày 21.8, quân đội nước này sẽ bắt đầu một cuộc tập trận kéo dài hai ngày, với sự tham gia của nhiều loại tên lửa hành trình tầm ngắn và tầm trung.