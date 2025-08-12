Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Iran đưa các nhà khoa học hạt nhân sống sót đi ẩn náu tránh Israel truy sát?
Video

Iran đưa các nhà khoa học hạt nhân sống sót đi ẩn náu tránh Israel truy sát?

Trí Đỗ - La Vi
12/08/2025 13:15 GMT+7

Sau khi hàng chục nhà khoa học hạt nhân Iran bị Israel giết hại trong chiến dịch 'Sư tử trỗi dậy' hồi tháng 6, Tehran được cho là đã đưa những người chuyên gia còn lại đi ẩn náu.

Iran đưa các nhà khoa học hạt nhân sống sót đi ẩn náu tránh Israel truy sát?

Iran đưa các nhà khoa học hạt nhân sống sót đi ẩn náu tránh Israel truy sát?

Báo The Telegraph của Anh gần đây dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho hay hầu hết các nhà khoa học hạt nhân của nước này không còn sống tại nhà riêng hoặc giảng dạy ở các trường đại học, mà đã được đưa tới những địa điểm an toàn ở Tehran hoặc tại các thành phố ven biển phía bắc. Ở nơi mới, các nhà khoa học sống trong các biệt thự cùng với gia đình.

Iran cũng được cho là đã thay thế các chuyên gia hạt nhân đang giảng dạy tại các trường đại học "bằng những người không liên quan chương trình hạt nhân".

Tuy nhiên, theo The Telegraph, các chuyên gia Israel cảnh báo rằng bất kỳ ai đứng ra thừa kế công trình của các nhà khoa học vừa bị Israel diệt đều sẽ "đi trên con đường dẫn tới cái chết".

Một cuộc không kích của Israel hôm 10.8 đã giết chết ông Anas Al Sharif, nhà báo của kênh tin tức Al Jazeera từng được trao giải Pulitzer, cùng với năm người khác.

Iran nhà khoa học hạt nhân chương trình hạt nhân israel Ẩn náu
