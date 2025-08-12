Iran đưa các nhà khoa học hạt nhân sống sót đi ẩn náu tránh Israel truy sát?

Báo The Telegraph của Anh gần đây dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho hay hầu hết các nhà khoa học hạt nhân của nước này không còn sống tại nhà riêng hoặc giảng dạy ở các trường đại học, mà đã được đưa tới những địa điểm an toàn ở Tehran hoặc tại các thành phố ven biển phía bắc. Ở nơi mới, các nhà khoa học sống trong các biệt thự cùng với gia đình.

Iran cũng được cho là đã thay thế các chuyên gia hạt nhân đang giảng dạy tại các trường đại học "bằng những người không liên quan chương trình hạt nhân".

Tuy nhiên, theo The Telegraph, các chuyên gia Israel cảnh báo rằng bất kỳ ai đứng ra thừa kế công trình của các nhà khoa học vừa bị Israel diệt đều sẽ "đi trên con đường dẫn tới cái chết".