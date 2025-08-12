Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Israel giết nhà báo đoạt giải Pulitzer, Gaza trở thành đất dữ của báo giới
Video Thế giới

Israel giết nhà báo đoạt giải Pulitzer, Gaza trở thành đất dữ của báo giới

La Vi
La Vi
12/08/2025 11:44 GMT+7

Một cuộc không kích của Israel hôm 10.8 đã giết chết ông Anas Al Sharif, nhà báo của kênh tin tức Al Jazeera từng được trao giải Pulitzer, cùng với năm người khác.

Israel giết nhà báo đoạt giải Pulitzer, Gaza trở thành đất dữ của báo giới

Israel giết nhà báo đoạt giải Pulitzer, Gaza trở thành đất dữ của báo giới

Ông Al Sharif trước đó từng bị Israel đe dọa. Bốn người thiệt mạng là đồng nghiệp của ông, và người thứ năm là một nhà báo tự do.

Al Jazeera và giới chức y tế Gaza cho biết các nhà báo bị giết trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào lều trú ẩn của nhóm báo chí truyền thông gần bệnh viện Al Shifa ở thành phố Gaza.

Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 11.8 lên án vụ giết hại sáu người, nói rằng hành động của quân đội Israel là "sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế".

Israel tấn công khiến các nhà báo Al Jazeera thiệt mạng ở Gaza - Ảnh 1.

Nhà báo Anas Al Sharif của Al Jazeera đưa tin tại TP. Gaza hôm 13.8.2024

ẢNH: REUTERS

Quân đội Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu và tiêu diệt ông Al Sharif, viện cáo buộc ông từng chỉ đạo một nhóm chiến binh Hamas và tham gia các vụ tấn công rốc két vào Israel.

Al Jazeera bác bỏ cáo buộc này. Ông Al Sharif cũng từng phủ nhận những tuyên bố trước đó của Israel rằng ông có liên hệ với Hamas.

Báo cáo viên đặc biệt của LHQ Irene Khan hồi tháng trước cho biết những cáo buộc của Israel đối với ông Al Sharif không có bằng chứng.

Al Jazeera gọi vụ tấn công là "nỗ lực tuyệt vọng nhằm dập tắt các tiếng nói trước khi tiến hành chiếm đóng Gaza", mô tả ông là "một trong những nhà báo dũng cảm nhất Gaza".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 10.8 tuyên bố ông dự kiến sẽ nhanh chóng hoàn tất một chiến dịch tấn công mở rộng vào Dải Gaza.

Chỉ vài giờ sau đó – và vài phút trước khi thiệt mạng – nhà báo Al Sharif đăng trên X cho biết Israel đã oanh tạc dữ dội thành phố Gaza trong hơn hai tiếng.

Người Palestine cho biết đã có những đợt oanh kích dữ dội nhất trong nhiều tuần hôm 11.8 ở khu vực phía đông thành phố Gaza.

Tại tang lễ, rất nhiều phóng viên, nhà báo đưa tin về cuộc chiến ở Gaza đến chia buồn. Đây được xem là cuộc xung đột gây chết chóc nhất cho giới báo chí, theo ghi nhận của Viện Watson về các vấn đề Quốc tế và Công chúng.

Nhà báo Palestine Mohammed al Siqli nói Israel đang cố "bịt miệng sự thật" bằng cách sát hại các nhà báo, và "che giấu tội ác của họ ở Dải Gaza".

Một nhà báo Palestine khác, Mohammed Qita, nói: "Chúng tôi luôn tự hỏi, liệu mình có sống sót không? Nhưng tôi đang ghi lại tội ác của kẻ chiếm đóng, và điều này phải được thế giới biết đến".

Ông Al Sharif từng là thành viên của nhóm phóng viên Reuters đoạt giải Pulitzer 2024 nhờ loạt bài đưa tin về xung đột Gaza.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết ít nhất 186 nhà báo đã thiệt mạng trong chiến tranh Gaza, trong khi cơ quan truyền thông do Hamas điều hành ở Gaza đưa ra con số 238.

Tờ Al Jazeera cho biết ông Al Sharif đã để lại một thông điệp trên mạng xã hội để đăng tải trong trường hợp ông qua đời.

Thông điệp viết: "...Tôi chưa bao giờ ngần ngại truyền tải sự thật nguyên bản, không bóp méo hay xuyên tạc, hy vọng Chúa sẽ nhìn thấy những người không lên tiếng".

Trẻ em Gaza lụi tàn giữa nạn đói

Trẻ em Gaza lụi tàn giữa nạn đói

Những người làm cha mẹ ở Gaza đang tuyệt vọng cứu con mình trước nạn suy dinh dưỡng và nạn đói, mà theo các cơ quan y tế Gaza đã cướp đi sinh mạng của gần 200 người Palestine kể từ khi chiến tranh nổ ra tại vùng đất này - khoảng một nửa trong số đó là trẻ em.

Xem thêm bình luận