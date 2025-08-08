Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trẻ em Gaza lụi tàn giữa nạn đói
Thế giới

Trẻ em Gaza lụi tàn giữa nạn đói

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/08/2025

Những người làm cha mẹ ở Gaza đang tuyệt vọng cứu con mình trước nạn suy dinh dưỡng và nạn đói, mà theo các cơ quan y tế Gaza đã cướp đi sinh mạng của gần 200 người Palestine kể từ khi chiến tranh nổ ra tại vùng đất này - khoảng một nửa trong số đó là trẻ em.

Trẻ em Gaza lụi tàn giữa nạn đói

Trẻ em Gaza lụi tàn giữa nạn đói

Một tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu cho biết một tình huống nạn đói đang diễn ra ở Dải Gaza. Tình hình này xảy ra sau khi Israel cắt đứt mọi nguồn cung cấp cho vùng đất này từ đầu tháng 3.2025.

Vào tháng 5.2025, Israel đã thành lập Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) do Mỹ và Israel hậu thuẫn để phân phối viện trợ. Tuy nhiên, tổ chức này đã bị Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân đạo và các chính phủ nước ngoài chỉ trích.

Israel cũng cho biết đang thực hiện các bước để đưa thêm hàng viện trợ đến người dân Gaza, bao gồm việc tạm dừng giao tranh trong một số thời điểm trong ngày ở một số khu vực, cho phép thả hàng viện trợ bằng máy bay và công bố các tuyến đường được bảo vệ cho các đoàn xe cứu trợ.

Nhiều gia đình ở Gaza trông chờ vào các bữa ăn viện trợ nhân đạo

Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc cho biết việc thả viện trợ bằng máy bay là không đủ, trong khi nhiều người Palestine đã bị lực lượng Israel bắn gần các địa điểm phân phát của GHF.

Văn phòng Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) cho biết mức tiêu thụ lương thực trên khắp Gaza đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra.

OCHA cho biết gần 90% hộ gia đình đã phải dùng đến "các biện pháp đối phó cực đoan để nuôi sống bản thân", bao gồm cả việc chấp nhận rủi ro đáng kể để kiếm thức ăn, và lục lọi rác thải để tìm kiếm thức ăn.

Các cơ quan y tế Gaza cho biết gần 200 người Palestine đã chết vì đói kể từ khi chiến tranh bắt đầu 22 tháng trước - và gần một nửa trong số đó là trẻ em.

Ông Netanyahu muốn Israel kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza

Ông Netanyahu muốn Israel kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7.8 tuyên bố Israel có ý định nắm quyền kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza, bất chấp sự chỉ trích ngày càng tăng cả trong và ngoài nước về cuộc chiến tàn khốc đã kéo dài gần hai năm tại vùng đất Palestine này.

Thủ tướng Ấn Độ cứng cỏi đối mặt mức thuế nặng của Tổng thống Trump

Ông Zelensky ‘nhận cảnh báo’ về tín nhiệm của người dân Ukraine

