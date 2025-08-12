Ông Trump nói cả Nga lẫn Ukraine đều cần nhượng bộ về lãnh thổ

Bình luận của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp được mong đợi giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự định sẽ nói chuyện với ông Trump trước hội nghị thượng đỉnh với ông Putin, trong bối cảnh lo ngại rằng Mỹ có thể áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Ukraine.

Ông Zelensky hôm 11.8 cảnh báo bất kỳ nhượng bộ nào với Nga đều sẽ không thể thuyết phục nước này ngừng cuộc xung đột.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát làm việc tại một địa điểm bị Nga không kích ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10.8 ẢNH: REUTERS

Dù ông Zelensky sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15.8, ông Trump khẳng định ông sẽ ngay lập tức thông báo chi tiết cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Ukraine và bày tỏ sự lạc quan về các cuộc gặp trong tương lai.

"Cuộc gặp tiếp theo sẽ là với ông Zelensky và ông Putin, hoặc ông Zelensky, ông Putin và tôi. Tôi sẽ ở đó nếu họ cần. Nhưng tôi muốn tổ chức một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo [Nga và Ukraine]", ông Trump cho hay.

Ông Putin đã thực hiện một loạt cuộc điện đàm trong những ngày gần đây, trao đổi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và ba quốc gia thuộc Liên Xô cũ để thông báo về các tiếp xúc của ông với Mỹ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ họp vào ngày 13.8 để thảo luận cách gây áp lực lên Nga trước cuộc điện đàm với ông Trump.

Chính quyền ông Trump chưa tiết lộ đề xuất trao đổi lãnh thổ cụ thể hay bất kỳ cơ chế nào để đảm bảo ông Putin tuân thủ ngừng bắn và không cố gắng kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine.