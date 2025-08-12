Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump nói cả Nga lẫn Ukraine đều cần nhượng bộ về lãnh thổ
Video Thế giới

Ông Trump nói cả Nga lẫn Ukraine đều cần nhượng bộ về lãnh thổ

La Vi
La Vi
12/08/2025 11:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11.8 cho rằng cả Ukraine lẫn Nga sẽ phải từ bỏ một phần lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn ba năm.

Tự động phát

Ông Trump nói cả Nga lẫn Ukraine đều cần nhượng bộ về lãnh thổ

Đang chạy

Ông Trump nói cả Nga lẫn Ukraine đều cần nhượng bộ về lãnh thổ

Tàu hải cảnh, tàu chiến Trung Quốc tự va chạm nhau ở Biển Đông?

Tàu hải cảnh, tàu chiến Trung Quốc tự va chạm nhau ở Biển Đông?

Bùng nổ tỉ phú nhờ làn sóng AI

Bùng nổ tỉ phú nhờ làn sóng AI

Trung Quốc đặt điều kiện với Mỹ về thỏa thuận thương mại?

Trung Quốc đặt điều kiện với Mỹ về thỏa thuận thương mại?

Động đất mạnh gây chết người, sập nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ

Động đất mạnh gây chết người, sập nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Trump quyết dẹp người vô gia cư ở thủ đô Washington

Tổng thống Trump quyết dẹp người vô gia cư ở thủ đô Washington

Thiên thạch già hơn trái đất xuyên thủng nhà ở Mỹ

Thiên thạch già hơn trái đất xuyên thủng nhà ở Mỹ

Tổng thống Ukraine bác ý tưởng ‘đổi đất lấy hòa bình’ của ông Trump

Tổng thống Ukraine bác ý tưởng ‘đổi đất lấy hòa bình’ của ông Trump

Campuchia bác cáo buộc cài mìn ở biên giới với Thái Lan

Campuchia bác cáo buộc cài mìn ở biên giới với Thái Lan

Tư lệnh không quân Ấn Độ nói đã bắn hạ 6 máy bay Pakistan

Tư lệnh không quân Ấn Độ nói đã bắn hạ 6 máy bay Pakistan

Bình luận của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp được mong đợi giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự định sẽ nói chuyện với ông Trump trước hội nghị thượng đỉnh với ông Putin, trong bối cảnh lo ngại rằng Mỹ có thể áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Ukraine.

Ông Zelensky hôm 11.8 cảnh báo bất kỳ nhượng bộ nào với Nga đều sẽ không thể thuyết phục nước này ngừng cuộc xung đột.

Ông Trump: Nga-Ukraine đều cần nhượng bộ lãnh thổ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát làm việc tại một địa điểm bị Nga không kích ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10.8

ẢNH: REUTERS

Dù ông Zelensky sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15.8, ông Trump khẳng định ông sẽ ngay lập tức thông báo chi tiết cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Ukraine và bày tỏ sự lạc quan về các cuộc gặp trong tương lai.

"Cuộc gặp tiếp theo sẽ là với ông Zelensky và ông Putin, hoặc ông Zelensky, ông Putin và tôi. Tôi sẽ ở đó nếu họ cần. Nhưng tôi muốn tổ chức một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo [Nga và Ukraine]", ông Trump cho hay.

Ông Putin đã thực hiện một loạt cuộc điện đàm trong những ngày gần đây, trao đổi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và ba quốc gia thuộc Liên Xô cũ để thông báo về các tiếp xúc của ông với Mỹ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ họp vào ngày 13.8 để thảo luận cách gây áp lực lên Nga trước cuộc điện đàm với ông Trump.

Chính quyền ông Trump chưa tiết lộ đề xuất trao đổi lãnh thổ cụ thể hay bất kỳ cơ chế nào để đảm bảo ông Putin tuân thủ ngừng bắn và không cố gắng kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine.

Tin liên quan

Tổng thống Trump quyết dẹp người vô gia cư ở thủ đô Washington

Tổng thống Trump quyết dẹp người vô gia cư ở thủ đô Washington

Hướng đến việc thực hiện các cam kết tại thủ đô Washington DC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ di dời người vô gia cư và chấm dứt tình trạng tội phạm bạo lực tại khu vực này.

Khám phá thêm chủ đề

Trump nga UKRAINE xung đột Nga-Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận