Thế giới

Iran ngăn xây vành đai Azerbaijan-Armenia được ông Trump hậu thuẫn

Văn Khoa
Văn Khoa
10/08/2025 00:00 GMT+7

Một cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 9.8 tuyên bố Iran sẽ không cho phép thành lập một vành đai gần biên giới Iran, nối Azerbaijan với vùng Nakhichevan thuộc Azerbaijan.

Vành đai được lên kế hoạch nói trên, được gọi là "Con đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng quốc tế", là một phần quan trọng của thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian được các nhà lãnh đạo Azerbaijan và Armenia ký kết với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 8.8, theo AFP.

Iran ngăn xây vành đai được ông Trump hậu thuẫn theo thỏa thuận hòa bình Azerbaijan-Armenia - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) cùng Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan (phải) và Tổng thống Azerbaijan Ilha Aliyev sau khi ký thỏa thuận hòa bình tại Nhà Trắng ngày 8.8

Ảnh: AFP

Thỏa thuận hòa bình cũng bao gồm quyền phát triển độc quyền của Mỹ đối với vành đai vận chuyển chiến lược qua phía nam vùng Caucasus. Nhà Trắng cho hay vành đai này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu năng lượng và các nguồn tài nguyên khác.

Tuy nhiên, tuyến đường được đề xuất đi qua gần biên giới Iran nên cố vấn về các vấn đề quốc tế của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei là ông Ali Akbar Velayati cho hay Iran sẽ không chấp nhận.

"Với việc thực hiện âm mưu này, an ninh của vùng Nam Caucasus sẽ bị đe dọa", Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Velayati. Ông nói rằng vành đai được lên kế hoạch là "một ý tưởng bất khả thi", trong khi khu vực này sẽ trở thành "mồ chôn những kẻ đánh thuê của ông Trump".

Tehran từ lâu đã phản đối tuyến đường vận chuyển được lên kế hoạch nói trên, còn được gọi là hành lang Zangezur, vì lo ngại nó sẽ cắt đứt Iran khỏi Armenia và phần còn lại của Caucasus, đồng thời đưa sự hiện diện của nước ngoài đến biên giới Iran.

"Chúng tôi có quyền bảo vệ lợi ích của mình một cách mạnh mẽ", ông Velayati nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm Iran đã tổ chức nhiều cuộc tập trận trong khu vực để thể hiện "sự sẵn sàng" của mình.

Bộ Ngoại giao Iran hoan nghênh "việc hoàn tất văn bản thỏa thuận hòa bình" giữa Armenia và Azerbaijan nhưng bày tỏ "quan ngại về hậu quả tiêu cực của bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là ở khu vực gần các đường biên giới chung". Bộ này cho rằng động thái như thế sẽ "phá vỡ an ninh và sự ổn định lâu dài của khu vực".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của các bên liên quan đối với phát ngôn của ông Velayati.

