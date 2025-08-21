Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel - Syria bàn về hạ nhiệt căng thẳng

Thụy Miên
Thụy Miên
21/08/2025 05:00 GMT+7

Hôm qua (20.8), Thông tấn xã Syria (SANA) đưa tin Ngoại trưởng nước này Asaad al-Shaibani đã họp với phái đoàn Israel do Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Ron Dermer dẫn đầu ở Paris (Pháp).

Cuộc họp có sự hiện diện của lãnh đạo tình báo Syria và tập trung thảo luận các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng cũng như chống can thiệp vào sự vụ nội bộ của Syria. Các bên cũng bàn về việc giám sát lệnh ngừng bắn hồi tháng 7 tại tỉnh Sweida có người Druze là đa số.

Israel - Syria bàn về hạ nhiệt căng thẳng - Ảnh 1.

Các tay súng người Druze tuần tra trên đường phố tỉnh Sweida (Syria) hồi tháng 7

ẢNH: AFP

"Cả hai bên tái khẳng định cam kết đối với sự toàn vẹn của Syria, phản đối mọi âm mưu chia cắt lãnh thổ", đồng thời nhấn mạnh rằng tỉnh Sweida cùng cộng đồng người Druze tại đây là một phần không thể tách rời của Syria.

Bạo lực ở tỉnh Sweida đã bùng phát hôm 13.7 giữa các tay súng người Druze và người Bedouin của Hồi giáo Sunni và nhanh chóng leo thang, kéo theo sự tham gia của lực lượng quân chính phủ. Israel, vốn có cộng đồng Druze riêng, đã phát động các đợt không kích nhằm bảo vệ nhóm thiểu số này, cũng như thi hành chính sách phi quân sự hóa miền nam Syria. Theo SANA, cuộc đàm phán về tỉnh Sweida đã diễn ra với Mỹ làm trung gian. Israel và Syria cũng thảo luận việc khôi phục cơ chế thực thi thỏa thuận ngừng bắn năm 1974, hướng đến xây dựng môi trường ổn định hơn.

Trong một diễn biến khác, hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel phê chuẩn kế hoạch của quân đội tiến tới kiểm soát TP.Gaza và động viên khoảng 60.000 lính dự bị, theo AFP. Chính phủ Israel cũng chưa phản hồi về đề xuất mới nhất đã được Hamas đồng ý là ngừng bắn 60 ngày. Tuy nhiên, chính quyền Tel Aviv nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải trả toàn bộ con tin, chứ không phải một phần theo như đề xuất mới. 

Tin liên quan

Căng thẳng lại bùng phát ở Syria

Căng thẳng lại bùng phát ở Syria

Chính phủ Syria ngày 3.8 cáo buộc các nhóm vũ trang người Druze đã vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công khiến thành viên lực lượng vũ trang Syria thiệt mạng.

Khám phá thêm chủ đề

israel Syria Nội bộ Hamas
