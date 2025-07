Quân đội Syria tiến vào điểm nóng xung đột Sweida, Israel không kích

Bộ Quốc phòng Syria ngày 15.7 thông báo các lực lượng chính phủ đã tiến vào thành phố Sweida thuộc tỉnh cùng tên ở miền nam Syria.

Thành viên các lực lượng vũ trang Syria tiến vào Sweida ngày 15.7 ẢNH: REUTERS

Theo tường thuật của AFP, các đoàn xe quân sự được nhìn thấy tiến về Sweida vào buổi sáng với tiếng pháo kích rền vang ở gần đó. Nhiều tiếng nổ và tiếng súng vang lên khi lực lượng chính phủ tiến vào Sweida, thành phố có dân cư chủ yếu là người Druze.

Lệnh giới nghiêm được thiết lập nhằm ngăn chặn bạo lực, nổ ra từ cuối tuần trước giữa các nhóm người Bedouin và người Druze.

Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) cho biết 99 người đã thiệt mạng từ đó, trong đó gồm 60 người Druze, 18 người Bedouin, 14 nhân viên an ninh và 7 người mặc quân phục chưa xác định.

Bộ Quốc phòng Syria nói 18 thành viên lực lượng vũ trang thiệt mạng.

Các thành viên lực lượng vũ trang chính quyền Syria chụp ảnh tại Sweida ngày 15.7 ẢNH: AFP

Người Bedouin theo Hồi giáo dòng Sunni và người Druze, tôn giáo bí truyền tách ra từ Hồi giáo dòng Shiite, từng nhiều lần giao tranh trước đây. Cuộc xung đột lần này bùng phát sau một loạt vụ bắt cóc, gồm một thương nhân người Druze.

Theo SOHR, thành viên các bộ lạc Bedouin từng đứng về phía lực lượng an ninh nhà nước trong các cuộc đụng độ trước đó với người Druze.

Sau các cuộc giao tranh chết chóc với lực lượng chính quyền vào tháng 4 và tháng 5, các lãnh đạo người Druze đã đạt thỏa thuận với chính quyền Damascus để các tay súng Druze đảm bảo an ninh tại Sweida.

Khi vụ đụng độ mới nhất nổ ra, chính quyền Damascus ban đầu nói can thiệp để can ngăn người Bedouin và người Druze, nhưng cuối cùng đã kiểm soát nhiều khu vực của người Druze quanh Sweida.

Sau khi tiến vào thành phố, quân đội Syria kêu gọi người dân không ra khỏi nhà và báo cáo chuyển động của các nhóm bất hợp pháp.

Quân chính phủ Syria đi ngang chiếc xe tăng bị cháy ở ngoại ô Sweida ngày 14.7 ẢNH: AP

Israel không kích, Syria tuyên bố ngừng bắn

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên lực lượng chính quyền tiến vào Sweida từ khi nhà lãnh đạo Ahmed al-Sharaa lật đổ chế độ của ông Bashar al-Assad hồi tháng 12.2024.

Các lãnh tụ tinh thần có ảnh hưởng của người Druze sáng 15.7 ra tuyên bố bằng văn bản nói sẽ cho phép quân đội tiến vào Sweida để chấm dứt đổ máu, kêu gọi các nhóm vũ trang hạ vũ khí và hợp tác với quân đội.

Tuy nhiên, vài giờ sau đó, ông Hikmat al-Hajri, một trong những lãnh tụ có ảnh hưởng, đăng đoạn video nói tuyên bố trước đó đã bị Damascus áp đặt, đồng thời cáo buộc quân đội Syria vi phạm thỏa thuận khi tiếp tục tấn công. Trong đoạn video, ông al-Hajri kêu gọi toàn bộ người Druze chống lại chiến dịch này bằng mọi phương tiện có trong tay.

Trong khi đó, trong tuyên bố mới nhất trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Syria Murhaf Abu Qasra ban bố lệnh ngừng bắn toàn diện. "Gửi tới tất cả các đơn vị đang hoạt động trong thành phố Sweida, chúng tôi tuyên bố ngừng bắn hoàn toàn sau khi đạt thỏa thuận với các chức sắc của thành phố", ông Qasra thông báo.

Khói bốc lên tại Sweida ngày 15.7 ẢNH: AFP

Quân đội Israel, vốn ủng hộ người Druze, ngày 14.7 cho biết đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào xe tăng của Syria tiến về Sweida, đặt ra mối đe dọa cho Israel.

Israel trước đó tuyên bố sẽ không cho phép Syria triển khai lực lượng xuống miền nam Damascus và đề xuất Sweida cùng các tỉnh lân cận nên lập vùng phi quân sự.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 15.7 đưa tin máy bay của Israel đã tấn công mục tiêu tại Sweida khi quân đội tiến vào thành phố.

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói đã chỉ thị quân đội tấn công lực lượng Syria sau cuộc tấn công người Druze.

"Israel cam kết ngăn chặn việc gây hại cho người Druze ở Syria do mối liên minh anh em sâu sắc với các công dân Druze của chúng tôi ở Israel, cũng như mối quan hệ gia đình và lịch sử của họ với người Druze ở Syria. Chúng tôi đang hành động để ngăn chặn chế độ Syria gây hại cho họ và đảm bảo khu vực giáp biên giới của chúng tôi với Syria được phi quân sự hóa", tờ The Times of Israel trích tuyên bố cho biết.