Thế giới

Xung đột Gaza bước vào giai đoạn then chốt

Vi Trân
Vi Trân
28/08/2025 04:52 GMT+7

Hôm qua, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc họp lớn tại Nhà Trắng trong ngày 27.8 để bàn về "kế hoạch rất toàn diện" thời hậu chiến cho Dải Gaza, theo Reuters.

Dự kiến trong ngày 27.8 (rạng sáng nay 28.8, giờ VN), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có cuộc gặp với Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tại Washington D.C. Ông Witkoff không nói rõ chương trình nghị sự và những người tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng, nhưng tuyên bố thêm rằng Mỹ sẽ giải quyết cuộc xung đột bằng cách này hay cách khác, "chắc chắn trước cuối năm nay". Dự báo này của ông Witkoff mang tính thận trọng cao hơn so với tuyên bố trước đó một ngày của Tổng thống Trump, người cho rằng sẽ có một cái kết trong 2 - 3 tuần nữa.

Israel không kích thành phố Gaza, dân Palestine lại di tản

Tổng thống Trump đã hứa sẽ tìm cách giúp chấm dứt xung đột nhanh chóng nhưng gần 7 tháng từ ngày nhậm chức, mục tiêu đó được cho là vẫn còn xa vời. Hồi tháng 2, ông Trump đưa ra đề xuất gây sốc khi cho rằng Mỹ nên kiểm soát Dải Gaza để xây dựng nơi này thành điểm đến du lịch mang tầm quốc tế, đưa hơn 2 triệu cư dân tại vùng đất này sang các nước khác. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi đề xuất này nhưng nhiều nước châu Âu và Ả Rập phản đối. "Nhiều người sẽ thấy kế hoạch mạnh mẽ và có ý nghĩa ra sao. Nó phản ánh động cơ nhân đạo của Tổng thống Trump", ông Witkoff hé lộ về kế hoạch mới cho Dải Gaza.

- Ảnh 1.

Xe tăng Israel tại biên giới với Dải Gaza ngày 26.8

ẢNH: REUTERS

Các sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh Israel đang chịu sức ép lớn từ trong nước lẫn quốc tế trong việc giải cứu con tin và chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza. Theo truyền thông Israel, chính phủ Thủ tướng Netanyahu vẫn chưa phản hồi về đề xuất ngừng bắn mới nhất, dù Hamas được cho là đã đồng ý gần như toàn bộ những điều kiện trước đó của Tel Aviv. Theo tờ The Times of Israel, Thủ tướng Netanyahu đã công khai bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin theo từng giai đoạn, thay vào đó yêu cầu một thỏa thuận toàn diện với toàn bộ con tin được thả một lần. Đặc phái viên Witkoff cho biết quan điểm chính thức của Mỹ cũng giống Israel, không chấp nhận thỏa thuận từng phần.

Ngoài ra, Thủ tướng Israel cũng ra điều kiện phi quân sự hóa Dải Gaza, giao quyền quản lý dải đất cho lực lượng Ả Rập không liên kết với Hamas hay Chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas. Đồng thời, quân đội Israel cũng đang xúc tiến kế hoạch kiểm soát TP.Gaza ở miền bắc Dải Gaza, chiến dịch mà ông Netanyahu cho là sẽ giúp đập tan thành trì cuối cùng của Hamas. Sau cuộc họp nội các hôm 26.8, ông Netanyahu tuyên bố lấp lửng về việc sẽ tiêu diệt hoàn toàn Hamas, theo AFP. "Nó bắt đầu tại Gaza và sẽ kết thúc tại Gaza. Chúng ta sẽ không để những con quái vật này ở đó. Chúng ta sẽ cứu toàn bộ con tin, đảm bảo Gaza không còn là mối đe dọa cho Israel nữa", ông Netanyahu nói. 

