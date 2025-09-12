Qatar cân nhắc lại vai trò trung gian cho Gaza

Hôm qua 11.9, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani gọi chiến dịch Israel không kích các thủ lĩnh Hamas đến họp ở Doha hôm 9.9 là hành động bóp nghẹt hy vọng cho các con tin còn lại ở Gaza.

Ả Rập và Nga lên tiếng

"Vào buổi sáng vụ không kích xảy ra, tôi đang tiếp một trong các gia đình có thân nhân là con tin ở Gaza", CNN dẫn lời ông al-Thani. "Họ đang mong chờ vào cuộc trung gian… Tôi cho rằng điều Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa làm là dập tắt mọi hy vọng cho các con tin trên", theo Thủ tướng Qatar. Nhà lãnh đạo cho biết nước này đang cân nhắc lại khả năng làm trung gian cho cuộc đàm phán về vấn đề Gaza. Cùng ngày, tại thủ đô Washington (Mỹ), Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter tuyên bố nếu Tel Aviv không tiêu diệt được các thủ lĩnh Hamas trong cuộc không kích vừa qua, họ sẽ làm được điều đó trong lần tới, Reuters đưa tin.

Qatar và Ai Cập là những nhà trung gian then chốt trong nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Sau vụ không kích hôm 9.9, lãnh đạo các nước Ả Rập nhanh chóng tập trung đến Doha. Reuters đưa tin Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan đến Doha hôm 10.9, Thái tử Jordan Hussein bin Abdullah cũng có mặt, còn Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đến hôm qua.

Ảnh chụp từ vệ tinh hôm 10.9 cho thấy hiện trường vụ tấn công do Israel tiến hành ở Doha (Qatar) Ảnh: AP

Những chuyến thăm cấp tập trong thời ngắn cho thấy sự ủng hộ của các nước này đối với Qatar sau vụ không kích. Phát biểu của ông al-Thani được cho đã phản ánh quan điểm chung của các nước Ả Rập về hành động quân sự trên của Israel, theo AP. Về phần mình, Nga cũng lên án hành động của Israel, mà theo Moscow là tiếp tục gây xói mòn triển vọng hòa bình ở Trung Đông, TASS đưa tin.

Israel để lộ sự hạn chế ?

Israel tuyên bố hiện kiểm soát 75% lãnh thổ Gaza, hầu hết trở thành những đống đổ nát, trong khi đặt mục tiêu kiểm soát nốt phần còn lại. Trong khi đó, Hamas bị dồn vào những khu vực trú ẩn còn sót lại như phần lớn trong số khoảng 2 triệu người Palestine tại Gaza.

AP dẫn ước tính của quân đội Israel cho rằng Hamas có đến 35.000 tay súng trước khi cuộc xung đột nổ ra. Hiện con số này giảm mạnh sau khi Israel tiêu diệt hơn 20.000 thành viên. Hamas không bình luận về con số thương vong. Cánh vũ trang của Hamas hiện do chỉ huy Ezzedin al-Haddad dẫn đầu và đóng ở Gaza. Đây chính là lực lượng đang giam giữ các con tin và gần như hoàn toàn có tiếng nói cuối cùng về vấn đề trả tự do cho con tin hay không, chứ không phải phái đoàn đến Doha vừa qua. Và việc Israel muốn xóa sổ các thủ lĩnh Hamas ở Qatar cũng bộc lộ sự hạn chế của mình, vì Hamas có thể bị suy yếu, nhưng vẫn chưa bị xóa sổ.

AP dẫn lời chuyên gia Kobi Michael, Viện Nghiên cứu an ninh quốc gia Israel, nhận định rằng miễn là người dân Palestine vẫn xem Hamas là một lựa chọn cho chính quyền tương lai ở Gaza, họ sẽ không ủng hộ bất kỳ phương án thay thế nào.