Israel tung 'bão tố' không kích Gaza tạo sức ép ngừng bắn
Video Thế giới

Israel tung 'bão tố' không kích Gaza tạo sức ép ngừng bắn

La Vi
La Vi
09/09/2025 12:20 GMT+7

Israel tuyên bố sẽ gia tăng không kích vào Gaza bằng một "cơn bão lớn" hôm 8.9, như lời cảnh báo cuối cùng nhắm tới Hamas rằng Israel sẽ phá hủy toàn bộ Dải Gaza nếu các tay súng không chấp nhận yêu cầu thả tất cả con tin và đầu hàng.

Thêm một tòa nhà cao tầng nữa bị san phẳng tại thành phố Gaza vào hôm 8.9, khi Israel tuyên bố sẽ trút "bão tố" không kích vào Gaza.

Đây được xem như cảnh báo cuối cùng với Hamas rằng Israel sẽ hủy diệt toàn bộ Dải Gaza trừ khi nhóm vũ trang này chấp nhận thả tất cả con tin và đầu hàng.

Quân đội Israel đã ném bom một khối nhà 12 tầng ở trung tâm thành phố Gaza - nơi hàng chục gia đình đến trú ẩn.

Những người sống bên trong và trong các lều trại xung quanh khu vực được thông báo di tản trong vòng ba giờ trước vụ tấn công.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel khẳng định các tay súng Hamas đã hoạt động gần tòa nhà.

Tính riêng trong ngày 8.9, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 40.

Israel tuyên bố tăng cường tấn Gaza tạo sức ép cho thỏa thuận ngừng bắn - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở thành phố Gaza hôm 8.9

ẢNH: REUTERS

Đây là hình ảnh các cư dân Palestine tiễn đưa người thân, trong đó có cả trẻ em, thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Israel vào tháng trước đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Gaza, nơi hàng trăm nghìn cư dân đang sống trong giữa đống đổ nát.

Hamas cho biết đang nghiên cứu đề xuất ngừng bắn mới nhất từ Mỹ, mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố là "cơ hội cuối cùng" của nhóm vũ trang này.

Một quan chức cấp cao Israel tiết lộ đề xuất mới nhất yêu cầu Hamas trả lại tất cả 48 con tin (cả sống và đã chết) trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn.

Trong thời gian đó, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh sẽ được tiến hành.

Hamas từ lâu đã tuyên bố ý định giữ lại một số con tin cho đến khi đàm phán kết thúc.

Tổ chức này cam kết sẽ thả tất cả với một "tuyên bố rõ ràng về việc chấm dứt chiến tranh" và sự rút quân của lực lượng Israel.

Khám phá thêm chủ đề

