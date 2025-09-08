Ukraine chịu trận tập kích dữ dội nhất, ông Trump cảnh báo Nga

Giới chức Ukraine cho biết vụ tấn công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, bao gồm một trẻ sơ sinh, và gây hỏa hoạn tại trụ sở chính phủ. Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko xác nhận đây là lần đầu tiên tòa nhà chính phủ trung tâm tại Kyiv bị tấn công.

Trong đoạn video được cho là ghi lại bên trong tòa nhà bị hư hại, bà khẳng định hành động này chứng minh Nga không theo đuổi hòa bình, đồng thời kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine. Tại các khu vực khác của thủ đô, các khu chung cư dân cư cũng bị tấn công, và giới chức địa phương cho biết đã tìm thấy thi thể một trẻ sơ sinh dưới đống đổ nát.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Bộ Quốc phòng nước này thông báo đã thực hiện các đòn tấn công vào khu phức hợp công nghiệp-quân sự và cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine. Cả hai bên đều phủ nhận cáo buộc xem thường dân là mục tiêu tấn công.

Một tòa nhà bị thiệt hại nặng nề do cuộc không kích của Nga hôm 7.9 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron sau vụ tập kích của Nga nhằm phối hợp các nỗ lực ngoại giao và các bước đi tiếp theo. Các đồng minh châu Âu cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine cả về chính trị lẫn quân sự, tuy nhiên các biện pháp hỗ trợ cụ thể vẫn đang được thảo luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ các lời kêu gọi ngừng bắn. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chuyển sang "giai đoạn hai" của các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, nhưng không nêu rõ biện pháp cụ thể. Dù bày tỏ sự thất vọng ngày càng lớn với Moscow, ông Trump vẫn chưa thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung dù nhiều lần đe dọa.

Cùng ngày 7.9, quân đội Ukraine thông báo đã tấn công qua đêm vào đường ống dẫn dầu Druzhba tại vùng Bryansk của Nga, gây "thiệt hại nghiêm trọng do hỏa hoạn". Reuters chưa thể xác minh độc lập thông tin này. Hãng tin xác nhận được vị trí trong video do chỉ huy lực lượng máy bay không người lái Robert Brovdi công bố, nhưng không thể kiểm chứng thời điểm ghi hình.

Kyiv tuyên bố các cuộc tấn công vào mục tiêu năng lượng của Nga là phản ứng trước những đợt tấn công liên tục của Moscow vào Ukraine, nhằm làm suy yếu nỗ lực của đối phương. Phía Nga chưa có phản hồi về diễn biến này.