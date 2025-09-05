Châu Âu muốn Ukraine trở thành 'con nhím thép'

Phát biểu sau cuộc họp của nhóm "Liên minh tự nguyện" tại Paris, bà von der Leyen khẳng định cam kết giúp Ukraine mạnh mẽ, châu Âu an toàn và hòa bình: "Chúng ta phải biến Ukraine thành một con nhím thép, không thể bị nuốt trôi cả trong hiện tại lẫn tương lai. Điều đó có nghĩa là xây dựng lực lượng vũ trang mạnh, được trang bị tốt và hiện đại".

Bà von der Leyen lưu ý rằng các ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đang đẩy nhanh hợp tác để hỗ trợ Ukraine, và châu Âu sẽ tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Bà nêu ra cách tiếp cận ba lớp đối với các bảo đảm an ninh: thứ nhất là lực lượng Ukraine mạnh, và thứ hai là lực lượng răn đe, bao gồm cả sự hỗ trợ của Mỹ.

Bà cho biết đã có "26 quốc gia" cam kết thành lập một lực lượng răn đe sẵn sàng triển khai lực lượng trên bộ, trên không và trên biển nếu đạt được ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình.

Lớp thứ ba là năng lực phòng thủ của châu Âu mạnh mẽ và đáng tin cậy. Bà nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường đầu tư quốc phòng, và cho biết quỹ phòng thủ 150 tỉ euro của EU đã được 19 quốc gia thành viên đăng ký tham gia đầy đủ, nhiều nước trong số đó cũng sẽ đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Biến Ukraine thành "con nhím thép" - tiềm ẩn nguy hiểm, luôn sẵn sàng chiến đấu, có khả năng chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào - cũng là ý tưởng của Đức. Theo tạp chí Spiegel, chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz cho rằng để điều này trở thành hiện thực, Ukraine cần các hệ thống vũ khí mới, huấn luyện quân sự và sự hợp tác chặt chẽ giữa các ngành công nghiệp quốc phòng với các đối tác châu Âu.

Theo Spiegel, chính phủ Đức hôm 4.9 đề xuất giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không thêm 20% mỗi năm.

Hội nghị thượng đỉnh "Liên minh tự nguyện" tại cung điện tổng thống Elysee ở Paris hôm 4.9 ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, còn có các kế hoạch nhằm cải thiện năng lực tấn công trên không của Kiev. Ý tưởng này cần các vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, chẳng hạn như tên lửa hành trình, được sản xuất tại Ukraine với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ.

Đồng thời, Ukraine có thể được cung cấp trang thiết bị cho bốn lữ đoàn bộ binh cơ giới, tương đương khoảng 480 xe bộ binh mỗi năm, bao gồm cả xe bọc thép chở quân.

Chính phủ Đức không loại trừ khả năng Đức đóng góp quân sự dưới hình thức tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, theo quan điểm của Đức, điều này đòi hỏi một thỏa thuận chính trị để chấm dứt chiến tranh.

Nga chưa có bình luận về các phát ngôn mới của bà Von der leyen và bài báo trên tạp chí Spiegel. Tuy nhiên, hồi cuối tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận rằng phương Tây chỉ xem Ukraine một "con nhím thép, một con thú", trong khi Nga luôn cảm nhận Ukraine như "một quốc gia anh em". Bà Zakharova hôm 4.9 cũng phản đối kế hoạch đưa quân đội nước ngoài đến Ukraine để đảm bảo an ninh.