Israel tấn công thủ lĩnh Hamas tại Doha, Qatar lên án

Ngày 9.9, quân đội Israel đã tiến hành đợt không kích nhằm vào giới thủ lĩnh Hamas tại thủ đô Doha của Qatar. Reuters đưa tin nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại Doha và các cột khói bốc lên từ quận Katara.

Khói bốc lên sau nhiều tiếng nổ tại Doha (Qatar) ngày 9.9 ẢNH: REUTERS

Qatar và Ai Cập là hai nước Ả Rập làm trung gian đàm phán giữa Israel và Hamas. Hầu hết thủ lĩnh của Hamas tại Dải Gaza đã thiệt mạng từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 10.2023. Trong khi đó, giới lãnh đạo chính trị ở nước ngoài của tổ chức này hầu như chưa bị nhắm đến.

Vụ không kích diễn ra sau khi Các lữ đoàn al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, ngày 9.9 nhận trách nhiệm vụ xả súng tại thành phố Jerusalem trước đó một ngày làm 6 người thiệt mạng, theo Reuters. Hai tay súng người Palestine sống ở Bờ Tây đã bị một binh sĩ đang nghỉ phép và một số dân thường có vũ khí tiêu diệt ngay tại hiện trường.

Quân đội Israel và Cơ quan tình báo Shin Bet thông báo Không quân Israel đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào giới thủ lĩnh Hamas, theo tờ The Times of Israel. Các cơ quan này không nhắc đến Qatar nhưng tuyên bố được đưa ra sau các vụ nổ tại Doha, nơi các lãnh đạo Hamas đang trú ngụ.

Phía Israel cho rằng những người bị nhắm đến đã lãnh đạo các hoạt động của Hamas trong nhiều năm và chịu trách nhiệm trực tiếp cho vụ tấn công ngày 7.10.2023 trong lãnh thổ Israel.

Quân đội Israel cũng nói đã có biện pháp cần thiết để giảm thiểu nguy cơ cho dân thường trong vụ tấn công, gồm việc sử dụng vũ khí chính xác và các công cụ tình báo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã rời khỏi phiên điều trần kín trong ngày vì một lý do an ninh đặc biệt và đã nói chuyện lâu với thư ký quân sự, thiếu tướng Roman Gofman.

Kênh 12 của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bật đèn xanh cho cuộc không kích tại Qatar. Thủ lĩnh lâu năm Khaled Mashaal của Hamas được cho là có mặt tại một cuộc họp bị Israel nhắm đến. Tel Aviv từng cố gắng ám sát ông Mashaal tại Jordan vào năm 1997. Cũng có nguồn nói rằng mục tiêu của cuộc tấn công còn có ông Khalil al-Hayya, thủ lĩnh Gaza lưu vong và là nhà đàm phán cao nhất của Hamas.

Nhà Trắng chưa bình luận về vụ việc. Đại sứ quán Mỹ tại Qatar kêu gọi công dân tránh ra khỏi nhà.

Trong khi đó, Qatar lên án mạnh mẽ và gọi cuộc tấn công của Israel là "hèn nhát". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết đợt tấn công nhắm vào các tòa chung cư có nơi ở của nhiều thành viên "Bộ Chính trị Hamas". Ông cáo buộc đây là hành động vi phạm luật quốc tế, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh và an toàn của cư dân tại Qatar.

Ông cho biết Qatar đang điều tra vụ việc ở cấp cao nhất và sẽ không dung thứ cho hành động liều lĩnh này của Israel.

Iran đã lên án cuộc tấn công của Israel là vi phạm nghiêm trọng quy tắc và luật lệ quốc tế, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar.