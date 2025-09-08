Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump cảnh báo Hamas 'lần cuối'

Vi Trân
Vi Trân
08/09/2025 06:41 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra "lời cảnh báo cuối cùng", yêu cầu Hamas chấp nhận các điều khoản chấm dứt chiến sự, đồng thời cho biết Israel đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin do ông đề xuất.

"Mọi người đều muốn các con tin trở về nhà. Mọi người đều muốn cuộc chiến này chấm dứt. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận [các điều khoản của tôi]. Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả của việc không chấp nhận. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi. Sẽ không có lời cảnh báo nào khác nữa", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 7.9.

Tổng thống Trump cảnh báo Hamas 'lần cuối'- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cháu gái Arabella Kushner dự khán trận chung kết đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng ngày 7.9 tại New York

ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo không nêu rõ các điều khoản đó là gì. Tuy nhiên, Kênh 12 của Israel đưa tin đề xuất hiện tại của Mỹ dự kiến thả tất cả các con tin vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn và nếu các cuộc đàm phán sau đó có kết quả, chiến sự ở Gaza sẽ kết thúc.

Đáp lại, Hamas cho biết đã nhận được một số ý tưởng từ Mỹ nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng này nói đang liên lạc thường xuyên với các bên trung gian đàm phán để biến các ý tưởng này thành thỏa thuận toàn diện, đáp ứng các yêu cầu của Hamas. 

Israel chưa xác nhận việc họ đã chấp nhận đề nghị của ông Trump. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tel Aviv đang "rất nghiêm túc xem xét" đề xuất này. "Dường như Hamas sẽ tiếp tục từ chối", nguồn tin nói với tờ The Times of Israel.

Trước đây, ông Trump từng đưa ra tối hậu thư tương tự mà ông cũng tuyên bố là "lời cảnh báo cuối cùng".

Tuần trước, ông Trump viết trên Truth Social rằng Hamas nên "trả lại tất cả 20 con tin ngay lập tức".

Theo đề xuất được đưa tin, Hamas sẽ thả tất cả 48 con tin, cả sống lẫn chết, ngay trong ngày đầu tiên, trong khi Israel sẽ thả ngàn tù nhân Palestine. Ngoài ra, quân đội Israel sẽ ngừng cuộc chiếm đóng thành phố Gaza và sẽ ở bên ngoài thành phố.

Hai bên sẽ tham gia các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến sự dưới sự giám sát cá nhân của ông Trump, và lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục cho đến khi các cuộc đàm phán kết thúc.

