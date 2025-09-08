Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Người Israel xuống đường phản đối chiến sự Gaza

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
08/09/2025 05:24 GMT+7

Hàng chục ngàn người biểu tình đã đổ về các tuyến phố ở TP.Tel Aviv (Israel), cũng như tụ tập gần dinh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại TP.Jerusalem, nhằm phản đối việc chính phủ Israel đến nay vẫn chưa thể kết thúc xung đột tại Dải Gaza và mang con tin trở về.

Tờ The Times of Israel hôm qua (7.9) đưa tin trong đoàn biểu tình có người thân của những con tin Israel đang bị giam tại Gaza. Các gia đình bày tỏ bức xúc khi lãnh đạo Israel nhiều lần từ chối thỏa thuận với lực lượng Hamas để thả con tin. Hơn nữa, việc quân đội Israel đang tăng cường tấn công và muốn kiểm soát TP.Gaza dấy lên lo ngại tính mạng các con tin còn sống sẽ bị đe dọa. Một số quan chức quân đội Israel cũng có chung mối lo ngại này.

Người Israel xuống đường phản đối chiến sự Gaza- Ảnh 1.

Đám đông biểu tình tại TP.Jerusalem ngày 6.9

Ảnh: Reuters

Thời gian qua, các cuộc biểu tình tại Tel Aviv ngày càng mở rộng về quy mô, với thông điệp đồng nhất là yêu cầu chính phủ Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas để thả toàn bộ con tin, trong bối cảnh xung đột tại Gaza đã kéo dài hơn 700 ngày. 

Theo Reuters ngày 7.9, đoàn người biểu tình còn kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép lên Thủ tướng Netanyahu để sớm đạt thỏa thuận thả con tin. Chính phủ Israel đến nay vẫn giữ lập trường chỉ đồng ý thỏa thuận toàn diện, bao gồm thả toàn bộ con tin, giải giáp Hamas và lập chính phủ dân sự ở Gaza theo các điều kiện của Tel Aviv.

Hiện còn 48 con tin bị giam ở Gaza và các quan chức Israel cho rằng khoảng 20 người còn sống. 

Israel yêu cầu người Palestine rời đi khi quân đội tiến vào thành phố Gaza

Israel tập trung quân dự bị kỷ lục

Israel tập trung quân dự bị kỷ lục

Quân đội Israel huy động khoảng 60.000 binh sĩ dự bị thành nhiều đợt phục vụ chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, đồng thời đặt mục tiêu giành kiểm soát hoàn toàn TP.Gaza, theo Reuters. Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir ngày 2.9 tuyên bố chiến dịch của Israel nhằm giành kiểm soát TP.Gaza đã bắt đầu, đồng thời khẳng định IDF quyết tâm đánh bại hoàn toàn Hamas.

Israel đánh sập tòa nhà ở Gaza, ông Trump nói có thêm con tin chết

Israel nhắm vào các tòa nhà cao tầng ở Gaza

gaza Netanyahu Donald Trump Hamas israel
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

