Người Israel xuống đường phản đối chiến sự Gaza

Tờ The Times of Israel hôm qua (7.9) đưa tin trong đoàn biểu tình có người thân của những con tin Israel đang bị giam tại Gaza. Các gia đình bày tỏ bức xúc khi lãnh đạo Israel nhiều lần từ chối thỏa thuận với lực lượng Hamas để thả con tin. Hơn nữa, việc quân đội Israel đang tăng cường tấn công và muốn kiểm soát TP.Gaza dấy lên lo ngại tính mạng các con tin còn sống sẽ bị đe dọa. Một số quan chức quân đội Israel cũng có chung mối lo ngại này.

Đám đông biểu tình tại TP.Jerusalem ngày 6.9 Ảnh: Reuters

Thời gian qua, các cuộc biểu tình tại Tel Aviv ngày càng mở rộng về quy mô, với thông điệp đồng nhất là yêu cầu chính phủ Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas để thả toàn bộ con tin, trong bối cảnh xung đột tại Gaza đã kéo dài hơn 700 ngày.

Theo Reuters ngày 7.9, đoàn người biểu tình còn kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép lên Thủ tướng Netanyahu để sớm đạt thỏa thuận thả con tin. Chính phủ Israel đến nay vẫn giữ lập trường chỉ đồng ý thỏa thuận toàn diện, bao gồm thả toàn bộ con tin, giải giáp Hamas và lập chính phủ dân sự ở Gaza theo các điều kiện của Tel Aviv.

Hiện còn 48 con tin bị giam ở Gaza và các quan chức Israel cho rằng khoảng 20 người còn sống.