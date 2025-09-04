Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel tập trung quân dự bị kỷ lục

Trí Đỗ
Trí Đỗ
04/09/2025 05:01 GMT+7

Quân đội Israel huy động khoảng 60.000 binh sĩ dự bị thành nhiều đợt phục vụ chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, đồng thời đặt mục tiêu giành kiểm soát hoàn toàn TP.Gaza, theo Reuters. Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir ngày 2.9 tuyên bố chiến dịch của Israel nhằm giành kiểm soát TP.Gaza đã bắt đầu, đồng thời khẳng định IDF quyết tâm đánh bại hoàn toàn Hamas.

Trong một video gửi tới lực lượng dự bị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2.9 nhấn mạnh: "Israel đang tiến tới chiến thắng hoàn toàn. Những gì bắt đầu ở Gaza phải kết thúc ở Gaza". Tuy nhiên, kế hoạch huy động quy mô lớn của Israel hiện gặp rào cản khi tỷ lệ quân dự bị trình diện thấp hơn kỳ vọng do áp lực từ các đợt tái ngũ liên tục, khó khăn tài chính và phản đối chính trị, theo tờ The Guardian. Trong khi đó, tình hình giao tranh trên thực địa vẫn ác liệt khi các cuộc không kích và pháo kích liên tiếp của Israel trên khắp Dải Gaza đã giết chết ít nhất 100 người vào ngày 2.9, theo Reuters.

Israel triệu tập quân dự bị, tham mưu trưởng bất đồng với nội các

Bình luận về tình hình Gaza, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 2.9 nhấn mạnh Israel không thể ngăn chặn nỗ lực hướng tới việc công nhận nhà nước Palestine thông qua cuộc tấn công mở rộng ở Gaza hoặc bằng cách kiểm soát thêm lãnh thổ của Palestine.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Israel ngày 3.9 thông báo đã phóng thành công vệ tinh do thám mới nhất mang tên Ofek 19 từ một địa điểm bí mật. Trong thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Israel cho biết Ofek 19 là vệ tinh do thám sử dụng công nghệ radar khẩu độ tổng hợp (SAR) hiện đại, được nâng cấp với nhiều tính năng tiên tiến.


