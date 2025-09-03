Israel phản đối cáo buộc diệt chủng ở Gaza

Theo một hiệp hội gồm các học giả nghiên cứu về diệt chủng hàng đầu thế giới, Israel đang phạm tội ác diệt chủng ở Gaza.

Hội đồng đã thông qua một nghị quyết, trong đó nêu rõ các tiêu chí pháp lý định nghĩa tội diệt chủng đã được thỏa thuận, theo quy định của Công ước Diệt chủng của Liên Hiệp Quốc năm 1948.

Nghị quyết này nhận được sự ủng hộ từ 86% trong số 500 thành viên của Hiệp hội các học giả nghiên cứu diệt chủng quốc tế.

Bộ Ngoại giao Israel sau đó lên án nghị quyết này là “đáng hổ thẹn”, dựa trên những thông tin sai lệch do nhóm vũ trang Hamas đưa ra. Israel trước đây cũng luôn khẳng định chiến dịch quân sự ở Gaza là hành động tự vệ chính đáng.

Israel đang đấu tranh chống lại một vụ kiện tại Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague (Hà Lan), cáo buộc nước này phạm tội diệt chủng, được định nghĩa theo Công ước năm 1948. Đây là công ước được thông qua sau thảm họa diệt chủng Do thái (Holocaust), định nghĩa tội diệt chủng là những tội ác được thực hiện “với ý định tiêu diệt, toàn bộ hoặc một phần, một nhóm dân tộc, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo”.

Khói bốc lên sau vụ nổ ở Gaza, nhìn từ phía biên giới Israel, ngày 1.9.2025 ẢNH: REUTERS

Công ước yêu cầu tất cả các quốc gia phải hành động để ngăn chặn và chấm dứt nạn diệt chủng.

Một số tổ chức nhân quyền trên quốc tế và cả tại Israel đã đưa ra cáo buộc tương tự.

Israel đã phát động cuộc tấn công vào Dải Gaza vào ngày 7.10.2023, sau khi các tay súng Hamas tấn công các cộng đồng người Israel, làm 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 250 con tin.

Kể từ đó, hoạt động quân sự của Israel đã giết chết 63.000 người Palestine, làm hư hại hoặc phá hủy hầu hết nhà cửa công trình trên dải đất này và buộc hầu hết cư dân phải di tản.

Israel đã hạn chế nghiêm ngặt viện trợ, và một tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu tuyên bố đã xảy ra nạn đói một số khu vực của Gaza, nhưng Israel cũng phủ nhận cáo buộc này.

Các hành vi diệt chủng được liệt kê trong nghị quyết bao gồm: các cuộc tấn công cố ý và sát hại thường dân, bao gồm cả trẻ em; nạn đói; thiếu hụt viện trợ nhân đạo, nước, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho sự sống còn, bạo lực tình dục và sinh sản, và cưỡng bức di dời người dân.

Nghị quyết cũng xác định rằng cuộc tấn công của Hamas vào Israel năm 2023 cấu thành tội ác quốc tế.

Kể từ khi thành lập năm 1994, hiệp hội các học giả nghiên cứu về diệt chủng đã thông qua 9 nghị quyết công nhận các vụ việc trong quá khứ hoặc đang diễn ra là tội ác diệt chủng.