Mỹ từ chối cấp thị thực cho quan chức Palestine dự hội nghị Liên Hiệp Quốc

Trong thông báo ngày 29.8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang từ chối và thu hồi thị thực của các thành viên Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và chính quyền Palestine (PA) trước thềm kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sắp tới".

"[Chúng tôi] có lợi ích an ninh quốc gia khi buộc PLO và PA phải chịu trách nhiệm vì không tuân thủ các cam kết của họ và làm suy yếu triển vọng hòa bình", theo Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour phát biểu tại New York ngày 25.3.2024 ẢNH: REUTERS

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi chính quyền Palestine từ bỏ "những nỗ lực nhằm đảm bảo sự công nhận đơn phương đối với một nhà nước Palestine".

Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng phái đoàn của chính quyền Palestine tại Liên Hiệp Quốc "vẫn sẽ được miễn trừ thị thực theo Thỏa thuận Trụ sở giữa Mỹ với LHQ" ký kết vào năm 1947.

AFP dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Abbas và khoảng 80 quan chức Palestine khác sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định trên của Mỹ.

Bình luận trước thông tin trên, Văn phòng Tổng thống Palestine ngày 29.8 bày tỏ "sự lấy làm tiếc sâu sắc và ngạc nhiên" trước quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ không cấp thị thực cho phái đoàn Palestine. Văn phòng Tổng thống Palestine kêu gọi Washington "xem xét lại và đảo ngược quyết định".

"Chúng tôi sẽ xem xét chính xác điều đó có nghĩa gì và áp dụng ra sao đối với bất kỳ thành viên nào trong phái đoàn của chúng tôi, và chúng tôi sẽ có phản ứng tương ứng", Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour nói hôm 29.8.

Viết trên nền tảng X, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã hoan nghênh "bước đi táo bạo và sự ủng hộ Israel" của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết "điều quan trọng" là tất cả các quốc gia và quan sát viên, bao gồm cả Palestine, phải có đại diện tham dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng tới. Ông Dujarric cho hay tổ chức này sẽ thảo luận vấn đề thị thực với Bộ Ngoại giao Mỹ "theo thỏa thuận giữa trụ sở Liên Hiệp Quốc và Mỹ".

Trước đó, Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho nhà lãnh đạo PLO Yasser Arafat vào năm 1988. Để giải quyết, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thay đổi địa điểm tổ chức từ New York sang Geneva (Thụy Sĩ).