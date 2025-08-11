Úc tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine

"Úc sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9, nhằm góp phần thúc đẩy động lực quốc tế hướng tới giải pháp hai nhà nước, lệnh ngừng bắn ở Gaza và việc thả con tin", Thủ tướng Albanese nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (phải) phát biểu bên cạnh Ngoại trưởng Úc Penny Wong trong cuộc họp báo tại Canberra (Úc) ngày 11.8 Ảnh: Reuters

Ông Albanese nói với các phóng viên tại thủ đô Canberra rằng việc công nhận Nhà nước Palestine sẽ dựa trên các cam kết mà Úc nhận được từ Chính quyền Palestine, bao gồm việc lực lượng Hamas sẽ không tham gia vào bất kỳ nhà nước nào trong tương lai, theo Reuters.

"Giải pháp hai nhà nước là hy vọng tốt nhất của nhân loại để phá vỡ vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông và chấm dứt xung đột, đau khổ và nạn đói ở Gaza", ông Albanese phát biểu tại cuộc họp báo ở Canberra.

Thủ tướng Albanese cho biết thêm ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7.8 và nói rằng cần có một giải pháp chính trị chứ không phải giải pháp quân sự. Trong tuần trước, Úc đã chỉ trích kế hoạch kiểm soát Dải Gaza bằng quân sự của Israel, và ông Albanese cho rằng quyết định công nhận Nhà nước Palestine "càng được thúc đẩy" bởi việc ông Netanyahu phớt lờ lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và đạo đức tại Dải Gaza.

"Chính quyền ông Netanyahu đang dập tắt triển vọng về một giải pháp hai nhà nước bằng cách nhanh chóng mở rộng các khu định cư bất hợp pháp, đe dọa sáp nhập các lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, và công khai phản đối bất kỳ nhà nước Palestine nào", ông Albanese phát biểu trong tuyên bố chung với Ngoại trưởng Úc Penny Wong.

Ngoại trưởng Wong cho hay bà đã thông báo với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về quyết định của Úc sẽ công nhận Nhà nước Palestine.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích quyết định của Canada ủng hộ tư cách nhà nước của Palestine và ông Rubio cũng đã nói rằng quyết định của Pháp sẽ công nhận Nhà nước Palestine là liều lĩnh, theo Reuters.

Đại sứ Israel tại Úc Amir Maimon đã viết trên mạng xã hội X rằng quyết định mới của Úc làm suy yếu an ninh của Israel và làm chệch hướng các cuộc đàm phán về con tin.

Trong tháng trước, Thủ tướng Albanese đã không công khai cam kết về khung thời gian công nhận Nhà nước Palestine, và trước đó đã cảnh giác với tình trạng dư luận ở Úc chia rẽ về vấn đề Gaza.

Từ tháng 8, hàng chục ngàn người biểu tình đã tuần hành qua Cầu cảng Sydney ở thành phố Sydney (Úc), kêu gọi viện trợ cho Gaza khi cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza ngày càng trầm trọng. Hôm nay, Thủ tướng Albanese khẳng định "mối quan ngại lớn" về sự tàn phá ở Gaza không chỉ đến từ các nhà lãnh đạo quốc tế mà còn từ các thành viên cộng đồng.

Người dân Palestine chờ nhận thực phẩm từ bếp ăn từ thiện trong bối cảnh khủng hoảng nạn đói tại thành phố Gaza thuộc miền bắc Dải Gaza ngày 2.8 Ảnh: Reuters

Israel đã phát động cuộc tấn công vào Gaza sau khi các thành viên Hamas tấn công các thị trấn miền nam Israel khiến khoảng 1.200 người chết và bắt giữ 251 con tin vào ngày 7.10.2023. Israel sau đó phát động chiến dịch tấn công vào Gaza. Kể từ đó, giới chức y tế Gaza cáo buộc lực lượng Israel đã làm ít nhất 60.000 người ở vùng lãnh thổ này thiệt mạng và biến phần lớn vùng đất này thành đống đổ nát.

Tình trạng suy dinh dưỡng lan rộng khắp Gaza. Israel bác bỏ cáo buộc rằng tình trạng đó xuất phát từ việc Israel ngăn hàng cứu trợ, đổ lỗi cho Hamas về nạn đói của người Palestine và khẳng định rất nhiều hàng viện trợ đã được phân phối ở Gaza.

Cũng trong ngày 11.8, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters thông báo nước này đang xem xét việc công nhận Nhà nước Palestine, theo Reuters. Ông Peters nói rằng nội các của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ đưa ra quyết định chính thức vào tháng 9 và trình bày quan điểm của chính phủ nước này tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Tính đến nay có ít nhất 145 trong số 193 thành viên Liên Hiệp Quốc đã công nhận hoặc có kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine, trong đó có Pháp, Canada và Anh, theo thống kê của AFP.