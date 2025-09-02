Israel chuẩn bị để chiếm giữ, thêm nhiều người chết ở thành phố Gaza

Nhiều cư dân Palestine đang khóc thương người thân thiệt mạng sau khi lực lượng Israel tấn công vùng ngoại ô thành phố Gaza trong đêm và rạng sáng 31.8.

Các cuộc tấn công diễn ra cả trên không và trên bộ, phá hủy nhà cửa và buộc nhiều gia đình phải rời khỏi khu vực.

Người dân Palestine di tản tìm đường chạy trốn khỏi chiến dịch quân sự của Israel tại thành phố Gaza

ẢNH: REUTERS

Các cơ quan y tế địa phương cho biết hàng chục người đã thiệt mạng, bao gồm một số người đang cố gắng đi lấy thực phẩm gần một địa điểm cứu trợ ở trung tâm Dải Gaza và nhiều người khác trong một ngôi nhà ở thành phố Gaza.

Quân đội Israel nói không có thông tin về thương vong gần các điểm phân phối viện trợ ở trung tâm Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nội các an ninh ngày 31.8 đã họp để thảo luận về các giai đoạn tiếp theo của kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza.

Ông Netanyahu cho biết quân đội Israel đã tấn công tiêu diệt Abu Ubaida, người phát ngôn của lực lượng Hamas, một nhân vật nổi tiếng với cả người Palestine và Israel.

Trong một bài đăng trên X, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết Abu Ubaida đã thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 30.8.

Hamas chưa đưa ra bình luận về thông tin đó. Một cuộc tấn công toàn diện của Israel dự kiến sẽ bắt đầu sau vài tuần nữa. Israel cho biết muốn sơ tán dân thường trước khi điều thêm lực lượng bộ binh vào.