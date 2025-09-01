Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Động đất ở Afghanistan: hơn 620 người thiệt mạng, 1.500 người bị thương
Video Thế giới

Động đất ở Afghanistan: hơn 620 người thiệt mạng, 1.500 người bị thương

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
01/09/2025 17:29 GMT+7

Chính quyền Afghanistan ngày 1.9 cho biết khoảng 622 người đã thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương trong trận động đất xảy ra ở miền đông và công tác tìm kiếm người sống sót đang tiếp diễn.

Thảm họa này sẽ càng làm gia tăng thêm áp lực tại quốc gia Nam Á vốn đang phải gặp rất nhiều khó khăn do viện trợ giảm mạnh và làn sóng người dân Afghanistan phải hồi hương từ các nước láng giềng.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Afghanistan do Taliban điều hành cho biết trận động đất mạnh 6 độ richter đã làm hơn 1.500 người bị thương, nâng tổng số người chết lên 622.

Tại thủ đô Kabul, các cơ quan y tế cho biết lực lượng cứu hộ đang chạy đua để tiếp cận các ngôi làng hẻo lánh nằm rải rác trong khu vực từng xảy ra nhiều trận động đất và lũ lụt trong lịch sử.

Nhiều hình ảnh cho thấy trực thăng đang đưa những người bị ảnh hưởng ra ngoài, trong khi người dân hỗ trợ binh lính và nhân viên y tế đưa những người bị thương lên xe cứu thương.

Bộ Y tế cho biết ba ngôi làng đã bị san phẳng ở tỉnh Kunar, và nhiều ngôi làng khác cũng bị thiệt hại đáng kể.

Động đất ở Afghanistan: hơn 620 người thiệt mạng, 1.500 người bị thương - Ảnh 1.

Người dân khiêng nạn nhân trong trận động đất trên cáng đến xe cứu thương tại sân bay ở Jalalabad (Afghanistan), ngày 1.9.2025

ẢNH: REUTERS

Theo báo cáo, 250 người chết và 500 người bị thương, và con số này có thể còn tăng thêm. Các báo cáo ban đầu cho thấy 30 người chết tại một ngôi làng, và hàng trăm người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót ở khu vực giáp ranh với vùng Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, nơi những ngôi nhà bằng bùn và đá đã bị san phẳng trong trận động đất xảy ra lúc nửa đêm ở độ sâu 10 km.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết cho đến nay “chưa có chính phủ nước ngoài nào liên hệ để hỗ trợ công tác cứu hộ hoặc cứu trợ”.

Afghanistan dễ xảy ra động đất gây chết người, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, nơi giao nhau của các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu. Một loạt trận động đất ở phía tây nước này đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng vào năm ngoái, cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trước thiên tai.

Xem thêm bình luận