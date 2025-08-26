Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ấn Độ cảnh báo xả lũ, Pakistan sơ tán 150.000 người

Khánh An
Khánh An
26/08/2025 17:09 GMT+7

Pakistan sơ tán hàng trăm ngàn người ở tỉnh Punjab sau cảnh báo Ấn Độ sẽ xả nước từ đập Madhopur, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng tại vựa lúa của nước này.

Ấn Độ cảnh báo xả lũ, Pakistan sơ tán 150.000 người - Ảnh 1.

Một con đường bị ngập tại tỉnh Punjab ở Pakistan hôm 24.8

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 26.8 đưa tin Pakistan đã sơ tán ít nhất 150.000 người tại các khu vực dọc theo 3 con sông ở vùng trung tâm nông nghiệp do lo ngại lũ lụt, sau khi Ấn Độ cảnh báo sẽ xả lũ từ một con đập.

Hai quốc gia này đã bị tàn phá trong những trận mưa lớn và lũ lụt trong những tuần gần đây. Việc xả nước đe dọa sẽ gây ngập lụt thêm một phần tỉnh Punjab đông dân nhất và là vựa lúa của cả nước Pakistan.

Giới chức Pakistan cho biết họ đã bất ngờ nhận được cảnh báo từ Ấn Độ vào hôm 25.8 rằng nước này có ý định xả nước vì đập Madhopur đang đầy lên nhanh chóng. Con đập này nằm tại bang Punjab của Ấn Độ.

Ấn Độ thường xuyên xả nước từ các con đập và lượng nước này sẽ chảy sang Pakistan.

Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết họ không đề cập cụ thể đến con đập nào, nhưng do mưa lớn nên đã gửi thêm một cảnh báo thứ 2 tới Pakistan qua các kênh ngoại giao. Khi được hỏi liệu có thể đưa ra thêm cảnh báo nữa nếu mưa tiếp diễn hay không, ông cho biết điều đó là có thể.

Hôm 24.8, Ấn Độ cho biết đã cảnh báo Pakistan về việc một lượng lớn nước sẽ chảy vào hệ thống sông ngòi của nước này do mưa lớn.

Ba con sông Ravi, Sutlej và Chenab chảy từ lãnh thổ Ấn Độ sang Pakistan. Các con sông này đang ở mức lũ trung bình đến cao, Cơ quan quản lý Thảm họa quốc gia Pakistan cho biết hôm 26.8.

Ông Mazhar Hussain, một quan chức quản lý thảm họa Pakistan, cho hay Ấn Độ sẽ xả một lượng nước có kiểm soát từ các đập trong những ngày tới. Hàng trăm ngôi làng nằm dọc theo bờ 3 con sông đã được sơ tán, ông cho biết.

Vùng tây bắc Pakistan đã bị tàn phá nặng nề bởi các trận lũ lớn, chiếm một nửa trong tổng số 799 người thiệt mạng tại nước này trong mùa mưa năm nay.

Giờ đây, đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất đang đe dọa tỉnh Punjab ở phía đông, nơi sinh sống của một nửa dân số Pakistan. Tỉnh này sản xuất phần lớn các loại cây lương thực chính của Pakistan và các khu vực dọc theo 3 con sông có những vùng đất nông nghiệp màu mỡ rộng lớn.

Tin liên quan

Hơn 400 người chết do mưa lũ ở Pakistan

Hơn 400 người chết do mưa lũ ở Pakistan

Hơn 400 người đã thiệt mạng vì mưa lũ trong 1 tuần qua ở Pakistan. Mưa lớn gây lở đất và lũ quét tiếp tục đe dọa cuộc sống người dân.

Khám phá thêm chủ đề

Xả lũ Đập Ấn Độ Pakistan sông lớn lũ lụt đập Madhopur PUNJAB
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận