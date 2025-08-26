Ấn Độ cảnh báo xả lũ, Pakistan sơ tán 150.000 người

Một con đường bị ngập tại tỉnh Punjab ở Pakistan hôm 24.8 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 26.8 đưa tin Pakistan đã sơ tán ít nhất 150.000 người tại các khu vực dọc theo 3 con sông ở vùng trung tâm nông nghiệp do lo ngại lũ lụt, sau khi Ấn Độ cảnh báo sẽ xả lũ từ một con đập.

Hai quốc gia này đã bị tàn phá trong những trận mưa lớn và lũ lụt trong những tuần gần đây. Việc xả nước đe dọa sẽ gây ngập lụt thêm một phần tỉnh Punjab đông dân nhất và là vựa lúa của cả nước Pakistan.

Giới chức Pakistan cho biết họ đã bất ngờ nhận được cảnh báo từ Ấn Độ vào hôm 25.8 rằng nước này có ý định xả nước vì đập Madhopur đang đầy lên nhanh chóng. Con đập này nằm tại bang Punjab của Ấn Độ.

Ấn Độ thường xuyên xả nước từ các con đập và lượng nước này sẽ chảy sang Pakistan.

Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết họ không đề cập cụ thể đến con đập nào, nhưng do mưa lớn nên đã gửi thêm một cảnh báo thứ 2 tới Pakistan qua các kênh ngoại giao. Khi được hỏi liệu có thể đưa ra thêm cảnh báo nữa nếu mưa tiếp diễn hay không, ông cho biết điều đó là có thể.

Hôm 24.8, Ấn Độ cho biết đã cảnh báo Pakistan về việc một lượng lớn nước sẽ chảy vào hệ thống sông ngòi của nước này do mưa lớn.

Ba con sông Ravi, Sutlej và Chenab chảy từ lãnh thổ Ấn Độ sang Pakistan. Các con sông này đang ở mức lũ trung bình đến cao, Cơ quan quản lý Thảm họa quốc gia Pakistan cho biết hôm 26.8.

Ông Mazhar Hussain, một quan chức quản lý thảm họa Pakistan, cho hay Ấn Độ sẽ xả một lượng nước có kiểm soát từ các đập trong những ngày tới. Hàng trăm ngôi làng nằm dọc theo bờ 3 con sông đã được sơ tán, ông cho biết.

Vùng tây bắc Pakistan đã bị tàn phá nặng nề bởi các trận lũ lớn, chiếm một nửa trong tổng số 799 người thiệt mạng tại nước này trong mùa mưa năm nay.

Giờ đây, đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất đang đe dọa tỉnh Punjab ở phía đông, nơi sinh sống của một nửa dân số Pakistan. Tỉnh này sản xuất phần lớn các loại cây lương thực chính của Pakistan và các khu vực dọc theo 3 con sông có những vùng đất nông nghiệp màu mỡ rộng lớn.