Thế giới

Hơn 400 người chết do mưa lũ ở Pakistan

Văn Khoa
Văn Khoa
21/08/2025 05:20 GMT+7

Hơn 400 người đã thiệt mạng vì mưa lũ trong 1 tuần qua ở Pakistan. Mưa lớn gây lở đất và lũ quét tiếp tục đe dọa cuộc sống người dân.

Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia (NDMA) của Pakistan ngày 20.8 thông báo hơn 20 người đã thiệt mạng trong trận mưa gió mùa xối xả mới, nâng tổng số người thiệt mạng do mưa lũ ở nước này từ ngày 14.8 lên hơn 400, theo AFP. Trong số nạn nhân mới có 11 người tại khu vực du lịch Gilgit-Baltistan ở phía bắc và 10 người tại TP.Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh thuộc miền nam Pakistan.

Hơn 400 người chết do mưa lũ Pakistan , tình hình thảm khốc tiếp diễn - Ảnh 1.

Một khu vực ở TP.Karachi (Pakistan) bị ngập do mưa lớn vào ngày 20.8

ẢNH: AFP

Ngoài ra, ông Muhammad Younis, quan chức về thảm họa của tỉnh Sindh, cho hay khoảng 40 - 50 ngôi nhà đã bị hư hại ở hai huyện. Các trường học ở Karachi vẫn đóng cửa, do cơ quan khí tượng dự báo sẽ có thêm mưa cho đến ngày 23.8. Ông Amir Hyder Laghari, nhà khí tượng học của tỉnh Sindh, cho rằng "cơ sở hạ tầng yếu kém" gây ra tình trạng lũ lụt ở các thành phố lớn.

Trước đó, NDMA ngày 19.8 thông báo 356 người đã thiệt mạng tại tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa ở tây bắc Pakistan kể từ khi mưa xối xả trên khắp miền bắc nước này vào tối 14.8, gây ra lũ lụt và lở đất, cuốn trôi toàn bộ một số ngôi làng. Ngoài ra còn có hàng chục người đã chết ở các khu vực lân cận, nâng tổng số người tử vong ở Pakistan do mưa lũ từ ngày 14 - 19.8 lên gần 400, theo AFP.

Mưa lớn gây ngập đường phố tại thủ phủ thương mại Karachi của Pakistan hôm 19.8

Giới chức Pakistan cảnh báo mưa sẽ tiếp tục đến giữa tháng 9. Lở đất và lũ quét thường xảy ra trong mùa mưa, thường bắt đầu vào tháng 6 và kéo dài đến cuối tháng 9. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa mưa năm nay ở Pakistan đã có gần 750 người thiệt mạng, theo AFP.

Mưa lũ Pakistan Cơ quan Quản lý thảm hoạ quốc gia lũ quét Lở đất lũ lụt
