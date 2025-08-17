Mưa lũ khiến hơn 320 người thiệt mạng ở Pakistan

Hãng AFP dẫn thông cáo của Cơ quan Quản lý thảm họa tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cho hay tỉnh này ghi nhận đến 307 trường hợp thiệt mạng. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng do lũ quét và sập nhà, trong đó có 15 phụ nữ và 13 trẻ em. Bên cạnh đó còn có ít nhất 23 người bị thương. Cơ quan cứu hộ tỉnh cho biết khoảng 2.000 nhân viên đang tham gia tìm kiếm các thi thể trong đống đổ nát và triển khai hoạt động cứu trợ tại 9 huyện bị ảnh hưởng, nơi mưa vẫn tiếp diễn và gây trở ngại.

"Lượng mưa lớn, sạt lở đất ở nhiều khu vực và đường sá bị cuốn trôi đang gây ra những thách thức đáng kể cho việc vận chuyển cứu trợ, đặc biệt là trong việc đưa máy móc hạng nặng và xe cứu thương đến hiện trường", theo ông Bilal Ahmed Faizi, phát ngôn viên của cơ quan cứu hộ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Hình ảnh lũ lụt kinh hoàng tại Pakistan

Ông cho biết do đường sá bị phong tỏa ở hầu hết các khu vực, lực lượng cứu hộ phải đi bộ để tiến hành hoạt động tại những vùng xa xôi. "Họ đang cố gắng sơ tán những người sống sót, nhưng rất ít người chịu rời đi vì người thân đã thiệt mạng hoặc còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát", ông nói thêm.

Cơ quan khí tượng đã ban hành cảnh báo mưa lớn tiếp diễn tại khu vực tây bắc Pakistan, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện "các biện pháp phòng ngừa". Cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia cho biết có 2 phi công thiệt mạng khi một trực thăng của chính quyền địa phương gặp nạn do thời tiết xấu trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu trợ hôm 15.8.

Một khu vực bị thiệt hại do lũ quét tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Pakistan (ảnh chụp ngày 16.8) Ảnh: AFP

Mùa mưa mang đến cho khu vực Nam Á khoảng 3/4 lượng mưa hằng năm, đóng vai trò quan trọng đối với nông nghiệp và an ninh lương thực, nhưng cũng kéo theo sự tàn phá.

Sạt lở đất và lũ quét thường xảy ra trong thời gian này, vốn thường bắt đầu từ tháng 6 và giảm dần vào cuối tháng 9.

Ông Syed Muhammad Tayyab Shah, đại diện của cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia Pakistan, cho biết mùa mưa năm nay bắt đầu sớm hơn bình thường và dự kiến kết thúc muộn hơn. "Trong 15 ngày tới, cường độ gió mùa sẽ còn gia tăng hơn nữa", ông dự báo.

Mưa lớn từ đầu mùa được giới chức nước này mô tả là bất thường và đã khiến hơn 600 người thiệt mạng. Vào tháng 7, tỉnh Punjab - nơi sinh sống của gần một nửa dân số Pakistan - ghi nhận lượng mưa cao hơn 73% so với năm trước và số người thiệt mạng cũng vượt quá tổng số của cả mùa mưa năm trước.

Pakistan là quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên hơn. Mùa mưa lũ năm 2022 khiến gần 1/3 diện tích nước này bị ngập và khoảng 1.700 người thiệt mạng.