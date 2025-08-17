Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhiều người mất tích trong mưa lũ ở Trung Quốc và Pakistan

Văn Khoa
Văn Khoa
17/08/2025 17:58 GMT+7

Số người chết do lũ quét qua một khu cắm trại hoang dã ở Khu tự trị Nội Mông thuộc miền bắc Trung Quốc đã tăng lên 9 người, theo Tân Hoa xã hôm nay 17.8.

Trận lũ quét nói trên xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 16.8 (giờ địa phương) tại khu vực thượng nguồn của một con sông trong thành phố Bayannur, khiến 13 người cắm trại mất tích.

Tính đến 15 giờ 30 hôm nay 17.8 (giờ Trung Quốc), một người đã được cứu trong khi 9 người khác được xác nhận đã tử vong. Theo Tân Hoa xã dẫn thông báo từ cơ quan quản lý khẩn cấp của thành phố Bayannur, 3 người cắm trại vẫn mất tích.

Hơn 700 nhân viên cứu hộ đã được điều động ngay lập tức đến hiện trường, khẩn trương tìm kiếm những người mất tích.

Lũ quét qua khu cắm trại ở Trung Quốc, 150 người mất tích do lũ ở Pakistan - Ảnh 1.

Một khu vực tại thành phố Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bị ngập, trong ảnh được lấy từ video trên mạng xã hội gày 14.8

Ảnh: Reuters

Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã triển khai các nỗ lực cứu hộ, yêu cầu tiến hành các hoạt động toàn diện để xác định vị trí những người mất tích và cử một nhóm công tác đến hướng dẫn hoạt động.

Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc khuyến cáo du khách trong mùa lũ nên tránh các khu vực hoang dã chưa phát triển và thận trọng ở các vùng địa chất nguy hiểm.

Cũng trong hôm nay, ông Asfandyar Khattak, đứng đầu Cơ quan Quản lý thảm họa tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) cho AFP hay vẫn còn hơn 150 người mất tích, sau trận lũ quét đã khiến ít nhất 344 người thiệt mạng ở nước này.

"Tại Buner, ít nhất 150 người vẫn đang mất tích. Họ có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của nhà cửa hoặc bị lũ cuốn trôi. Riêng tại huyện Shangla, hàng chục người cũng được báo cáo mất tích", ông Khattak cho hay. Ông cho biết thêm mưa kéo dài khiến công tác cứu hộ trở nên vô cùng khó khăn.

Lũ quét qua khu cắm trại ở Trung Quốc, 150 người mất tích do lũ ở Pakistan - Ảnh 2.

Những chiếc xe bị hư hỏng và các mảnh vỡ nằm rải rác vào ngày 16.8 sau khi một con đường bị lũ cuốn trôi ở thành phố Mingora thuộc tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan)

Ảnh: AFP

Tại huyện Buner bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ít nhất 208 người đã thiệt mạng và 10 đến 12 ngôi làng bị chôn vùi một phần, theo AFP dẫn lời một phát ngôn viên cứu hộ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

"Chiến dịch giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn đang được tiến hành", ông Bilal Ahmed Faizi thuộc cơ quan cứu hộ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa nói. Ông cho hay khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đang tham gia tìm kiếm thi thể từ đống đổ nát và thực hiện các hoạt động cứu trợ trên khắp 9 huyện, nơi mưa vẫn đang cản trở nỗ lực cứu hộ, theo AFP.

Mưa lũ khiến hơn 320 người thiệt mạng ở Pakistan

Mưa lũ khiến hơn 320 người thiệt mạng ở Pakistan

Giới chức Pakistan ngày 16.8 cho biết lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm thi thể các nạn nhân từ những đống đổ nát, sau khi mưa lớn gây lũ quét tại miền bắc nước này khiến ít nhất 321 người thiệt mạng trong 48 giờ trước đó.

Mưa bão gây thiệt hại ở Nam Á và Mỹ

Xem thêm bình luận