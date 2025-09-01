Nhân viên y tế hạnh phúc - bệnh nhân nhận trọn yêu thương

Hạnh phúc đến từ những điều giản dị

Trong rất nhiều lá thư gửi về, chị Trương Thị Xuân Thủy (Montréal, Canada) viết: "Từng cử chỉ, nụ cười của nhân viên giữ cửa thang máy, người đẩy xe đi xét nghiệm, đến bác sĩ tận tình dặn dò… đều khiến gia đình chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh là niềm tự hào của ngành y tế Việt Nam".

Chiếc bánh kem với hình ảnh bác sĩ - món quà ngọt ngào chứa trọn lời tri ân của người bệnh gửi đến đội ngũ y bác sĩ BVĐK Tâm Anh

Những lời tri ân ấy không đến bởi một khoảnh khắc mà là kết quả của hành trình đồng hành cùng người bệnh - đầy tận tụy, trải dài qua các khoa, từ cấp cứu, ngoại tổng quát, nội tiêu hóa, tim mạch cho đến chẩn đoán hình ảnh... Điều đó khẳng định rằng: Chất lượng chuyên môn chỉ thật sự trọn vẹn khi người bệnh được chăm sóc bằng trái tim, được nâng đỡ bằng sự quan tâm chân thành.

Tình cảm và sự tin yêu từ người bệnh không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn được thể hiện qua những con số đầy ý nghĩa: gần 100% khách hàng hài lòng trọn vẹn với trải nghiệm khám - điều trị tại BVĐK Tâm Anh. Số lượt người đến khám và điều trị đã tăng từ vài trăm lên gần 10.000 lượt/ngày, chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi thành lập.

Nơi gần 15.000 trái tim cùng chung nhịp đập

Không phải ngẫu nhiên mà Hệ thống BVĐK Tâm Anh được vinh danh là "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam".

PGS-TS-BS Phạm Hùng Cường, Phó giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh TP.HCM, nhận chứng nhận The Best of Vietnam 2025 - hạng mục “BVĐK Tâm Anh có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

Từ những ngày đầu thành lập, khi còn là Phòng khám Nam khoa Tâm Anh - tiền thân của BVĐK Tâm Anh ngày nay, chỉ với vài nhân sự ít ỏi, đội ngũ đã cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, lấy sự an toàn và hài lòng của người bệnh làm kim chỉ nam.

Nhớ lại chặng đường khởi đầu, NGND-GS-TS-BS Trần Quán Anh, một trong những người đặt nền móng cho thương hiệu BVĐK Tâm Anh, đã xúc động chia sẻ: "Ngày ấy, chúng tôi chỉ có 2 bác sĩ chính thức, 4 điều dưỡng và 6 nhân viên. Đồng lương còn thấp, ai cũng tự nguyện làm thêm, không nghỉ phép, chỉ mong có thêm thời gian phục vụ người bệnh, đảm bảo an toàn và chất lượng ở mức cao nhất. Giờ đây, "ngôi nhà chung" Tâm Anh đã có khoảng 15.000 thành viên, cùng nhau gắn bó, đưa thương hiệu Tâm Anh vươn tầm quốc tế. Nhìn Tâm Anh lớn mạnh cùng đất nước, tôi tin rằng bệnh viện sẽ còn phát triển hơn nữa, hướng tới đỉnh cao khoa học với dịch vụ hoàn hảo".

Tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh, từ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cho đến nhân viên hậu cần, tất cả đều được tôn trọng và tạo điều kiện học tập, phát triển. Hạnh phúc của nhân viên và sự hài lòng của khách hàng không chỉ là khẩu hiệu, mà được hiện thực hóa thông qua hệ thống quản trị nhân sự bài bản, toàn diện và một văn hóa nội bộ nuôi dưỡng y đức.

Với nguyên tắc "con người là trung tâm", Hệ thống BVĐK Tâm Anh xem mỗi nhân viên là một "đại sứ thương hiệu", là một "mắt xích" không thể thiếu trong bộ máy vận hành. Bệnh viện xây dựng môi trường làm việc nhân văn, cởi mở, khuyến khích lắng nghe và đóng góp sáng kiến. Trọng tâm đặt vào ba yếu tố cốt lõi: Chính sách đãi ngộ cạnh tranh, cơ hội phát triển nghề nghiệp, và văn hóa nội bộ nhân văn.

Ở Tâm Anh, nhân viên được trao quyền chủ động, được ghi nhận đóng góp và liên tục tham gia các khóa đào tạo từ chuyên môn y khoa đến kỹ năng mềm. Song song đó là các chính sách chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên và gia đình, cơ hội thăng tiến rõ ràng, chương trình học tập nâng cao chuyên môn trong và ngoài nước, các kỳ thi tay nghề, chế độ bảo hiểm cho người thân, cùng nhiều hoạt động vinh danh tập thể và cá nhân xuất sắc.

GS-TS Masao Hashimoto sang làm việc và hướng dẫn trực tiếp kỹ thuật EBUS-TBNA (nội soi phế quản có siêu âm đầu dò xuyên thành khí quản) cho các bác sĩ Khoa Hô hấp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, Hệ thống BVĐK Tâm Anh đặc biệt chú trọng gắn kết nội bộ. Hàng loạt hoạt động được tổ chức định kỳ như: Hội thi tay nghề điều dưỡng - hộ sinh; cuộc thi vẽ "Bệnh viện mơ ước của em" dành cho con em nhân viên; lớp yoga nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần; giải bóng đá nội bộ, team building, chương trình "Rung chuông vàng" về an toàn người bệnh... Tất cả đều nhằm nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, chăm sóc sức khỏe toàn diện và xây dựng văn hóa tập thể vững mạnh.

Văn hóa nội bộ tại Tâm Anh đề cao sự tôn trọng, hợp tác và ghi nhận nỗ lực để mỗi thành viên, dù là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên hay nhân viên vệ sinh, đều cảm nhận rõ giá trị của mình trong một hệ thống y tế tử tế, chuyên nghiệp và đầy nhân văn.

Lan tỏa năng lượng tích cực từ chính mỗi người

PGS-TS-BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh TP.HCM, khẳng định: "Tâm Anh đang hái quả ngọt từ chiến lược xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao - giá trị cốt lõi làm nên uy tín và chất lượng khác biệt của Hệ thống". Theo ông, sự khác biệt ấy đến từ một cơ chế "chuyển hóa" tưởng như đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả: Nhân viên hạnh phúc thì mới có thể chăm sóc người bệnh tốt hơn, từ đó mang đến sự an tâm và hài lòng cho khách hàng, kéo theo những phản hồi tích cực. Chính những điều này lại tiếp thêm động lực cho đội ngũ y tế - tạo thành một vòng lặp tích cực không ngừng mở rộng.

"Sức mạnh của Hệ thống không chỉ đến từ máy móc hiện đại hay phác đồ điều trị tiên tiến, mà còn từ tinh thần tận tâm và niềm hạnh phúc nghề nghiệp của mỗi thành viên. Khi được trân trọng, bác sĩ và nhân viên sẽ dồn trọn tâm huyết cho người bệnh. Và khi bệnh nhân được chăm sóc bằng cả chuyên môn lẫn trái tim, họ sẽ thực sự cảm nhận được hạnh phúc", PGS Bính chia sẻ.

PGS-TS-BS Phạm Nguyễn Vinh, Giám đốc Trung tâm Tim mạch BVĐK Tâm Anh TP.HCM, người đã có hơn 50 năm gắn bó với ngành tim mạch, đã không giấu được xúc động khi nói về giấc mơ chuyên môn dài nửa thế kỷ của mình: "Ước mơ kéo dài 5 thập kỷ của tôi đã được hiện thực hóa tại Tâm Anh. Việt Nam có nhiều đơn vị điều trị tim mạch, nhưng vẫn còn bệnh nhân chưa được chăm sóc đầy đủ. Với sự ủng hộ của Ban lãnh đạo, chúng tôi đã xây dựng nên một trung tâm "tất cả trong một": từ chuyên khoa nội, ngoại, can thiệp tim mạch, tim bẩm sinh… đến các đơn vị chuyên sâu như quản lý suy tim, bệnh cơ tim, bệnh van tim, chăm sóc tim mạch cho người bệnh ung thư. Đây không chỉ là nơi điều trị, mà còn là trung tâm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho cả nước".

Ở tuổi 80, PGS-TS-BS Nguyễn Thị Hà, Trưởng Trung tâm Xét nghiệm BVĐK Tâm Anh Hà Nội, vẫn miệt mài làm việc, vẫn không thôi mơ ước có thêm nhiều năm nữa được cống hiến: "Tôi đã xem Tâm Anh như gia đình thứ hai. Điều tôi sợ nhất không phải là tuổi già hay sức yếu, mà là sa sút trí tuệ, không còn đủ minh mẫn để làm việc. Vì vậy, tôi vẫn luyện trí nhớ mỗi ngày bằng trò chơi ô chữ Sudoku… Ở Tâm Anh, chúng tôi vừa làm chuyên môn, vừa nghiên cứu khoa học, vừa đào tạo thế hệ kế thừa. Nhờ say mê công việc mà tôi không nhận ra mình đã già như thế nào".

Hạnh phúc trong nghề y không phải lúc nào cũng đến từ những điều lớn lao.Với điều dưỡng Phan Trang Sử, Trung tâm Khoa học thần kinh BVĐK Tâm Anh TP.HCM, đơn giản là khoảnh khắc được lắng nghe, đồng hành cùng người bệnh: "Có lần, một bệnh nhân lớn tuổi mong tôi ở lại bên giường để ông yên tâm điều trị. Tôi đồng ý ngay. Mỗi lời cảm ơn khi bệnh nhân xuất viện là niềm hạnh phúc vô giá với tôi". Điều khiến anh thấy mình may mắn là được làm việc trong môi trường đầy đủ trang thiết bị và nhân lực, không bị cuốn vào guồng quay quá tải. Nhờ vậy, mỗi điều dưỡng có thể thực sự đặt trọn trái tim vào công việc - đúng như sứ mệnh ban đầu của người làm nghề y: Lấy người bệnh làm trung tâm, trao yêu thương bằng hành động thiết thực.

Hậu cần vững chắc - bệ đỡ thầm lặng cho thành công

Không chỉ ở tuyến đầu lâm sàng, những "hậu phương thầm lặng" như kiểm soát nhiễm khuẩn, kỹ thuật thiết bị, vệ sinh… cũng đang ngày ngày góp phần không nhỏ vào thành công chung của Hệ thống BVĐK Tâm Anh.

Với anh Chiến, nhân viên Phòng Kỹ thuật, nỗ lực học hỏi liên tục, tự hào khi mỗi thiết bị mình bảo dưỡng, mỗi hệ thống vận hành trơn tru đều góp phần bảo vệ tính mạng người bệnh

Anh Chu Thắng Chiến, Trưởng phòng Kỹ thuật, chia sẻ với niềm tự hào: "Điều tôi trân trọng nhất ở Tâm Anh là ở bất kỳ vị trí nào, mỗi người đều được tôn trọng và tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực". Từ vỏn vẹn 6 thành viên ban đầu, đội ngũ kỹ thuật do anh Chiến phụ trách nay đã phát triển gấp nhiều lần. Họ là lực lượng âm thầm nhưng đóng vai trò không thể thiếu, đảm bảo toàn bộ hệ thống điện, nước, khí sạch… luôn vận hành ổn định để mỗi ca phẫu thuật diễn ra an toàn tuyệt đối.

Ở một "mặt trận" khác, chị Ngô Thị Tuyến, nhân viên vệ sinh, vẫn nhớ rõ những cảm xúc đầu tiên khi bước vào Khoa Gây mê hồi sức vào năm 2016: "Công việc của tôi là lau dọn phòng mổ. Mỗi khi thấy bệnh nhân xuất viện an toàn, không nhiễm khuẩn, vết thương phục hồi nhanh, tôi cảm thấy mình đã góp một phần nhỏ bé vào hành trình chữa lành. Được là thành viên của BVĐK Tâm Anh khiến tôi vô cùng tự hào. Tôi mong được gắn bó thật lâu dài để chứng kiến bệnh viện phát triển ngày càng vượt bậc".

Môi trường tôn trọng và nhân văn tại Tâm Anh tạo nên động lực, niềm tự hào nghề nghiệp cho mọi vị trí. Khi nhân viên hạnh phúc, họ lan tỏa yêu thương đến người bệnh; ngược lại, sự hài lòng của bệnh nhân tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ. Vòng lặp tích cực này giúp người bệnh khỏe mạnh, nhân viên thêm yêu nghề. Điều này cũng khẳng định, mỗi bộ phận đều góp phần vào hành trình chữa lành, dù là trong phòng mổ hay hành lang bệnh viện.

Tâm Anh tiếp tục kiên định xây dựng môi trường y tế hiện đại, đặt con người làm trung tâm, hướng tới mục tiêu cao nhất là sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng.