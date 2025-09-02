Houthi tổ chức tang lễ cho các quan chức bị Israel sát hại, thề sẽ trả thù

Hàng ngàn người đã đến dự tang lễ thủ tướng và 11 nhân vật cấp cao khác của chính phủ Yemen do Houthi điều hành, những người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào tuần trước.

Tang lễ được tổ chức tại nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Sanaa. Tại đây, các quan chức thề sẽ trả thù cho những người đã khuất. Những người đưa tang cũng hô vang khẩu hiệu của Houthi và lên án Israel và Mỹ.

Phó thủ tướng Mohammed Miftah, hiện là người đứng đầu chính phủ do Houthi điều hành, tuyên bố ông sẽ tiến hành truy bắt các nhóm gián điệp trong nước, và khẳng định Yemen đang phải đối mặt với thách thức an ninh từ “thực thể Do Thái”.

Liên Hiệp Quốc cho biết các văn phòng của họ tại Sanaa đã bị Houthi lục soát vào ngày 31.8, ít nhất 11 nhân viên bị bắt giữ.

Không có lý do nào được đưa ra, nhưng trước đây Houthi đã từng bắt giữ các nhân viên Liên Hiệp Quốc và các cơ quan viện trợ Yemen vì nghi ngờ làm gián điệp.

Người dân tham dự đám tang của các quan chức chính phủ Houthi thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, tại Sanaa (Yemen), ngày 1.9.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Miftah sau đó nói với giới truyền thông rằng người dân Yemen không sợ hi sinh, và kẻ thù sẽ chỉ phải đối mặt với “sự kháng cự mạnh mẽ hơn trên các mặt trận quân sự, chính trị và trong lòng dân”.

Trong số các nhân vật thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hôm 28.8 có Thủ tướng Ahmad Ghaleb al-Rahwi. Tuy nhiên, ông Al-Rahwi dường như chỉ là một nhân vật danh nghĩa chứ không phải là thành viên của nhóm quyền lực.

Cuộc tấn công này là đòn đánh đầu tiên hạ sát các quan chức cấp cao của chính quyền Houthi. Quân đội Israel mô tả đây là một “chiến dịch phức tạp” được thực hiện nhờ thu thập thông tin tình báo và chiếm ưu thế trên không.

Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công một khu nhà ở khu vực Sanaa, nơi các nhân vật cấp cao của Houthi tập trung để theo dõi một bài phát biểu ghi âm của thủ lĩnh Houthi Abdul Malik al-Houthi được phát sóng trực tiếp.

Ông Al-Houthi vẫn còn sống và vào ngày 31.8 đưa ra tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Israel.

Trong những năm gần đây, ông đã nổi lên như một trong những đồng minh Ả Rập nổi bật nhất của Iran, cũng như là một cái gai trong mắt Israel - sau khi Israel làm suy yếu nhiều kẻ thù của mình trong khu vực, bao gồm cả Hezbollah của Li Băng.

Kể từ tháng 10.2023, Houthi đã tấn công các tàu trên biển Đỏ mà họ cho là có liên quan đến Israel, nhằm thể hiện sự đoàn kết với Gaza.