Israel chuẩn bị dội bão lửa xuống Gaza, yêu cầu Hamas đầu hàng

"Hôm nay, một cơn bão mạnh sẽ giáng xuống bầu trời thành phố Gaza và mái nhà của những tòa tháp khủng bố sẽ rung chuyển", ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, viết trên mạng xã hội X ngày 8.9. Vị bộ trưởng cho hay quân đội Israel chuẩn bị mở rộng chiến dịch quân sự nhằm chinh phục thành phố Gaza và đưa ra "lời cảnh báo cuối cùng" đến Hamas.

Một cuộc không kích của Israel xuống tòa chung cư tại thành phố Gaza ngày 7.9 ẢNH: REUTERS

"Thả con tin và giao nộp vũ khí hoặc Gaza sẽ bị phá hủy và các người sẽ bị hủy diệt", ông Katz cảnh báo.

Vài ngày qua, quân đội Israel đã đánh sập nhiều tòa nhà tại thành phố Gaza bằng những cuộc không kích, cho rằng những địa điểm này là nơi theo dõi binh sĩ của Hamas.

Hamas bác bỏ tuyên bố cho rằng lực lượng sử dụng các tòa chung cư cho mục đích quân sự.

Ngay trước tuyên bố của ông Katz, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra cảnh báo cuối cùng đến Hamas, yêu cầu lực lượng này chấp nhận thỏa thuận thả con tin theo đề xuất của ông hoặc đối diện với hậu quả.

Đáp lại, Hamas nói sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức sau khi nhận được một số ý tưởng từ phía Mỹ nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Hai bên không nói rõ đề xuất của Mỹ là gì song Tổng thống Trump nói sẽ sớm công bố chi tiết. Tuy nhiên, Hamas nhấn mạnh lực lượng này muốn tuyên bố kết thúc chiến sự, Israel rút hết quân khỏi Dải Gaza, thành lập ủy ban độc lập của người Palestine để quản lý Dải Gaza với thẩm quyền ngay lập tức.

Xả súng tại Jerusalem

Hiện trường vụ xả súng tại Jerusalem ngày 8.9 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, một vụ xả súng vừa xảy ra tại một giao lộ miền bắc thành phố Jerusalem trong ngày 8.9. AP đưa tin những kẻ tấn công đã nổ súng vào một chiếc xe buýt.

Lực lượng cứu thương thông báo ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, 6 người trong tình trạng nghiêm trọng. Một người nữa tử vong tại bệnh viện sau đó, theo tờ The Times of Israel.

Cảnh sát cho biết 2 kẻ tấn công đã bị vô hiệu hóa ngay sau khi nổ súng. Kênh 12 của Israel đưa tin 2 tay súng đã bị một binh sĩ và một thanh niên có vũ trang tại hiện trường tiêu diệt.

Tờ The Times of Israel dẫn lời các quan chức an ninh nói rằng 2 tay súng là người Palestine tại Bờ Tây. Phía Palestine chưa bình luận.