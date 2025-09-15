Tổng thống Trump lo ngại sau vụ bắt các công nhân Hàn Quốc

Các công nhân Hàn Quốc về đến sân bay quốc tế Incheon hôm 12.9 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 15.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lao động nước ngoài được cử đến Mỹ luôn "được chào đón" và ông không muốn "làm nản lòng" các nhà đầu tư, sau khi hàng trăm công nhân Hàn Quốc bị bắt tại bang Georgia.

"Tôi không muốn làm nản lòng hay làm giảm động lực đầu tư", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Khoảng 475 người, phần lớn là công dân Hàn Quốc, đã bị bắt tại công trường xây dựng một nhà máy pin xe điện do Hyundai-LG điều hành ở bang Georgia hôm 4.9.

Các quan chức Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cho rằng những người Hàn Quốc này đã lưu trú quá hạn thị thực hoặc có giấy phép không cho phép họ làm công việc tay chân.

Cuộc truy quét ở bang Georgia là chiến dịch đơn lẻ lớn nhất được tiến hành kể từ khi Tổng thống Trump phát động chiến dịch trấn áp nhập cư trên toàn nước Mỹ.

Dù Mỹ quyết định không trục xuất, nhưng hình ảnh các công nhân bị xích và còng tay trong cuộc truy quét đã gây ra sự lo ngại rộng khắp tại Hàn Quốc. Hàn Quốc đã đưa những công nhân này về nước hôm 12.9.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng cuộc truy quét "gây hoang mang" và hôm 11.9 cảnh báo rằng điều này có thể làm nản lòng các khoản đầu tư trong tương lai.

Trong bài đăng của mình, ông Trump đề cập những trường hợp tạm thời cho phép các chuyên gia nước ngoài vào Mỹ để xây dựng những "sản phẩm cực kỳ phức tạp".

"Chip, chất bán dẫn, máy tính, tàu biển, tàu hỏa và rất nhiều sản phẩm khác mà chúng ta phải học từ người khác cách chế tạo, hoặc trong nhiều trường hợp là học lại, vì trước đây chúng ta từng rất giỏi trong lĩnh vực này, nhưng nay thì không còn nữa", ông Trump viết.

"Chúng tôi hoan nghênh họ, hoan nghênh nhân viên của họ, và chúng tôi sẵn sàng tự hào nói rằng chúng tôi sẽ học hỏi từ họ, và sẽ làm thậm chí còn tốt hơn họ trong chính 'cuộc chơi' của họ, vào một thời điểm không quá xa trong tương lai", theo nhà lãnh đạo.

Các công đoàn Hàn Quốc đã kêu gọi ông Trump đưa ra lời xin lỗi chính thức liên quan vụ bắt giữ trên.