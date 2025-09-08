Mỹ tiếp tục siết lao động nhập cư, Hàn Quốc đưa công nhân bị bắt về nước

Các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang tăng cường truy bắt dân nhập cư trái phép, bao gồm tại các nhà máy

ảnh: reuters

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 7.9 thông báo quá trình đàm phán để trả tự do cho khoảng 300 công dân nước này bị bắt giữ trong đợt truy quét lao động nhập cư ở nhà máy Hyndai tại bang Georgia đã hoàn tất, Reuters hôm nay 8.9 đưa tin.

Theo đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ thuê máy bay đưa các công dân này về nước ngay sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục cần thiết. Nhà Xanh không đề cập các bước thủ tục đó là gì.

Hãng Yonhap dẫn lời một quan chức của Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington cho biết những người lao động đang bị giữ nhiều khả năng sẽ lên máy bay về nước vào ngày 10.9.

Đại diện Bộ An ninh Nội địa Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc, trong khi ông Tom Homan, cố vấn đặc trách vấn đề biên giới của Nhà Trắng, trong một tuyên bố khác cho biết chính quyền Washington sẽ tiếp tục mở rộng các cuộc truy quét lao động nhập cư tại nơi làm việc.

Các đặc vụ liên bang Mỹ đã bắt giữ khoảng 475 người lao động ở nhà máy sản xuất pin ô tô của Hyundai tại Ellabell (Georgia) hôm 4.9.

Trong số này, khoảng 300 người là lao động đến từ Hàn Quốc.

Chính quyền Seoul bày tỏ lấy làm tiếc về vụ bắt giữ trên, nhất là diễn ra 10 ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Hàn Quốc ở Nhà Trắng.

Chánh văn phòng tổng thống Hàn Quốc Kang Hun-sik hôm 7.9 cho biết chính phủ nước này sẽ tìm cách để cải thiện hệ thống visa của người lao động Hàn Quốc đến Mỹ làm việc nhằm ngăn ngừa sự cố tương tự tái diễn.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố các lao động bị bắt giữ sẽ bị cấm làm việc trên đất Mỹ sau khi vượt biên trái phép hoặc ở lại Mỹ quá hạn thị thực.