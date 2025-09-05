Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Ông Elon Musk trên đường trở thành tỉ phú nghìn tỉ USD

Thụy Miên
Thụy Miên
05/09/2025 20:37 GMT+7

Hôm 5.9, Hội đồng quản trị Tesla đề xuất gói lương thưởng có thể đưa Tổng giám đốc Elon Musk trở thành tỉ phú nghìn tỉ USD đầu tiên, và tất nhiên kèm theo một loạt các điều kiện.

Elon Musk và kế hoạch trở thành tỉ phú nghìn tỉ đô từ Tesla - Ảnh 1.

Tỉ phú Mỹ Elon Musk và xe Tesla Cybertruck

ảnh: afp

Kế hoạch "khai sinh" tỉ phú nghìn tỉ USD dự kiến được triển khai trong 10 năm và phải được các cổ đông Tesla thông qua. Theo đó, phía Tesla sẽ thưởng cổ phiếu cho ông Elon Musk dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của nhà sản xuất xe điện, theo AFP dẫn hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Tổng số cổ phiếu tối đa mà ông Musk có thể nhận được theo kế hoạch tương đương 12% tổng số cổ phiếu hiện tại của công ty. Tuy nhiên, điều kiện là Tesla đạt mức tăng trưởng khổng lồ với giá trị vốn hóa thị trường lên tới 8.500 tỉ USD.

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của Tesla vào khoảng 1.000 tỉ USD. Nvidia, hiện là công ty có giá nhất trên thế giới, sở hữu giá trị vốn hóa khoảng 4.000 tỉ USD.

Con gái tỉ phú Elon Musk sống chật vật sau khi cắt quan hệ với cha

Theo hồ sơ nộp lên SEC, giá trị ước tính sơ bộ của gói thưởng hiệu suất cho Tổng giám đốc Musk là 87,75 tỉ USD vào năm 2025. Thế nhưng, con số này có thể tăng đến 1.000 tỉ USD nếu tất cả mục tiêu đều đạt được và ông Musk được trao đủ số cổ phần được thưởng.

Bên cạnh việc tăng giá trị vốn hóa của Tesla, ông Musk cũng cần hoàn thành những mục tiêu sản phẩm cụ thể, bao gồm giao 20 triệu xe Tesla và đưa 1 triệu xe Robotaxi vào vận hành.

Hồi đầu tháng, Tesla thông báo khoản chi "tạm thời" trị giá khoảng 29 tỉ USD cho tỉ phú Musk, nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ chân doanh nhân này trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về khoản nhân tài hàng đầu.

Hiện là người giàu nhất thế giới, ông Musk được giới kinh doanh đánh giá là một nhân tài độc nhất vô nhị theo sau sự thành công vượt bậc của hai công ty Tesla và SpaceX.

Tuy nhiên, vai trò lãnh đạo của ông ở Tesla đang bị hoài nghi, sau khi doanh số và lợi nhuận của hãng sụt giảm đáng kể trong năm ngoái.

Đài NBC News đưa tin cổ phiếu Tesla đã tăng gần 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường hôm 5.9 sau khi thông tin về gói lương thưởng hiệu suất được công bố.

Khám phá thêm chủ đề

Elon Musk tỉ phú nghìn đô Tesla SPACEX
