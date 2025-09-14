Venezuela tố Mỹ 'bắt giữ trái phép' tàu cá giữa lúc căng thẳng

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil ngày 13.9 cho biết một tàu chở 9 ngư dân đánh bắt cá ngừ đã bị tàu khu trục USS Jason Dunham của Mỹ bắt giữ "bất hợp pháp và thù địch" hôm 12.9, theo AFP.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cầm bức ảnh một chiếc thuyền đánh cá trong cuộc họp báo ở Caracas ngày 13.9.2025 ẢNH: AFP

"18 binh sĩ có trang bị vũ trang trên tàu chiến đã lên và kiểm soát chiếc thuyền nhỏ, vô hại trong 8 giờ", ông Gil nói. Quan chức Venezuela gọi vụ việc này là "hành động khiêu khích trực tiếp thông qua việc sử dụng trái phép các biện pháp quân sự quá mức".

Ngoại trưởng Gil cáo buộc những người ra lệnh bắt giữ "đang tìm kiếm một cái cớ để biện minh cho việc leo thang quân sự ở vùng Caribbean, với mục đích thay đổi chế độ" ở Caracas.

Giới chức Venezuela yêu cầu Mỹ "ngay lập tức chấm dứt những hành động gây nguy hiểm cho an ninh và hòa bình ở vùng Caribbean".

Bộ chỉ huy phía nam của quân đội Mỹ, đơn vị giám sát khu vực này, chưa bình luận về thông tin trên.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã tăng cao trong những tuần gần đây sau khi Washington ra lệnh tăng cường lực lượng hải quân lớn nhất ở vùng Caribbean trong nhiều năm qua, theo AP.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi nhắm mục tiêu vào những kẻ buôn bán ma túy Venezuela trong chiến dịch này. Mỹ cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro điều hành một băng nhóm buôn bán cocaine.

Đầu tháng này, lực lượng Mỹ đã tấn công một chiếc tàu chở ma túy ở vùng Caribbean, khiến 11 người thiệt mạng. Tại thời điểm đó, ông Trump lập luận con tàu này thuộc về Tren de Aragua, một tổ chức tội phạm của Venezuela mà ông cho rằng có liên hệ với Tổng thống Maduro.

Về phần mình, ông Maduro đã lên án việc tăng cường quân sự của Mỹ là "mối đe dọa lớn nhất mà nước này từng chứng kiến trong 100 năm qua" và đã tập trung quân dọc theo bờ biển Caribe và biên giới với Colombia. Nhà lãnh đạo Venezuela cũng kêu gọi người dân tham gia lực lượng dân quân của đất nước.