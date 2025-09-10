Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thêm diễn biến nóng trong căng thẳng Mỹ - Venezuela

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
10/09/2025 05:25 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa thông báo đã triển khai 25.000 binh sĩ bố trí dọc theo bờ biển Caribbean ở phía bắc nước này.

Theo AFP đưa tin hôm qua (9.9), ông Maduro tuyên bố việc triển khai hàng chục ngàn quân nêu trên nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh đất nước và đấu tranh cho hòa bình.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang, sau khi Washington thời gian qua tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribbean và Mỹ La tinh, được thực hiện dưới danh nghĩa chiến dịch đối phó các băng nhóm ma túy. Hãng TASS ngày 9.9 dẫn phát ngôn của ông Maduro nói rằng việc Mỹ điều tàu chiến đến Caribbean gần đây là hành động gây hấn.

Thêm diễn biến nóng trong căng thẳng Mỹ - Venezuela - Ảnh 1.

Lực lượng thanh niên ủng hộ chính quyền Venezuela tham gia huấn luyện vào ngày 8.9

Ảnh: AFP

Cũng trong hôm qua, CNN dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil nói rằng Venezuela không tìm cách đối đầu quân sự với Mỹ hay các bên khác trong khu vực, song khẳng định đất nước sẵn sàng đẩy lùi các mối đe dọa. Ông Gil cũng đề cập Cộng đồng các quốc gia Mỹ La tinh và Caribbean (CELAC) đang có lập trường quan ngại với hoạt động điều quân đội và kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận hòa bình trong khu vực.

Tương quan quân sự Mỹ - Venezuela: Một trời một vực?

Liên quan diễn biến tại vùng biển Caribbean, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có chuyến thăm vùng lãnh thổ Puerto Rico thuộc Mỹ hôm 8.9. Phát biểu trước các quân nhân Mỹ, ông Hegseth nêu rõ các binh sĩ không được điều động đến Caribbean để huấn luyện, mà thay vào đó họ được điều đến "tiền tuyến" để thực hiện nhiệm vụ chống ma túy quan trọng.

Ông Trump nhiều lần cáo buộc ông Maduro liên quan đến các vụ buôn ma túy vào Mỹ, điều mà nhà lãnh đạo Venezuela bác bỏ.

Tin liên quan

Mỹ dàn trận chờ cớ ở Venezuela

Mỹ dàn trận chờ cớ ở Venezuela

Mọi dấu hiệu từ phía chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đều cho thấy mối quan hệ giữa nước này và Venezuela không những chỉ căng thẳng hơn trước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát xung đột quân sự.

Venezuela điều 25.000 binh sĩ đến biên giới giữa căng thẳng với Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Washington Trump Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận