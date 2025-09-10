Thêm diễn biến nóng trong căng thẳng Mỹ - Venezuela

Theo AFP đưa tin hôm qua (9.9), ông Maduro tuyên bố việc triển khai hàng chục ngàn quân nêu trên nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh đất nước và đấu tranh cho hòa bình.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang, sau khi Washington thời gian qua tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribbean và Mỹ La tinh, được thực hiện dưới danh nghĩa chiến dịch đối phó các băng nhóm ma túy. Hãng TASS ngày 9.9 dẫn phát ngôn của ông Maduro nói rằng việc Mỹ điều tàu chiến đến Caribbean gần đây là hành động gây hấn.

Lực lượng thanh niên ủng hộ chính quyền Venezuela tham gia huấn luyện vào ngày 8.9 Ảnh: AFP

Cũng trong hôm qua, CNN dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil nói rằng Venezuela không tìm cách đối đầu quân sự với Mỹ hay các bên khác trong khu vực, song khẳng định đất nước sẵn sàng đẩy lùi các mối đe dọa. Ông Gil cũng đề cập Cộng đồng các quốc gia Mỹ La tinh và Caribbean (CELAC) đang có lập trường quan ngại với hoạt động điều quân đội và kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận hòa bình trong khu vực.

Tương quan quân sự Mỹ - Venezuela: Một trời một vực?

Liên quan diễn biến tại vùng biển Caribbean, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có chuyến thăm vùng lãnh thổ Puerto Rico thuộc Mỹ hôm 8.9. Phát biểu trước các quân nhân Mỹ, ông Hegseth nêu rõ các binh sĩ không được điều động đến Caribbean để huấn luyện, mà thay vào đó họ được điều đến "tiền tuyến" để thực hiện nhiệm vụ chống ma túy quan trọng.

Ông Trump nhiều lần cáo buộc ông Maduro liên quan đến các vụ buôn ma túy vào Mỹ, điều mà nhà lãnh đạo Venezuela bác bỏ.