Mỹ dàn trận chờ cớ ở Venezuela

Ông Trump đã triển khai nhiều tàu chiến ở ngoài khơi Venezuela. Mỹ cũng đã tiến hành tấn công một con tàu ở ngoài khơi Venezuela với lý do chở ma túy trái phép. Ông Trump dọa sẽ nổ súng vào máy bay tiêm kích của Venezuela tiến lại gần tàu chiến của Mỹ triển khai ở ngoài khơi Venezuela.

Tàu chiến Mỹ gần kênh đào Panama cuối tháng 8.2025 Ảnh: reuters

Chống buôn lậu ma túy là việc vốn được mọi thời chính quyền ở Mỹ tiến hành tại khu vực Trung và Nam Mỹ nhưng luôn có sự hợp tác từ chính phủ các quốc gia liên quan. Giờ đây, ông Trump tiến hành việc này theo cách riêng. Cụ thể là Mỹ đơn phương hành động quân sự.

Nhưng chính quyền của ông Trump không chỉ đơn thuần chống buôn bán ma túy trái phép mà còn dùng chiêu bài chống buôn lậu ma túy để gây áp lực nhằm vào những quốc gia trong khu vực xung khắc quan điểm chính trị với Washington và để có cớ hành động quân sự ở khu vực này. Phải qua khá nhiều thập kỷ rồi mới lại thấy Mỹ nổ súng và phóng tên lửa ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Venezuela hiện là mục tiêu mà Mỹ nhắm tới. Sau khi đã bày binh bố trận ở khu vực này, chính quyền của ông Trump chỉ chờ có dịp và có cớ để hành động quân sự.

Cho dù xung đột quân sự giữa Mỹ và Venezuela sắp tới có xảy ra hay không, thì những động thái trên cho thấy ông Trump đang chủ ý tăng cường hành động quân sự để đổi hướng dư luận về đối nội, đồng thời gia tăng thế cho Mỹ về đối ngoại. Có vẻ như vị chủ nhân Nhà Trắng đang dùng việc thị uy sức mạnh quân sự nhằm trấn áp những bên yếu thế hơn về quân sự, qua đó cân bằng việc không làm gì được những bên ngang ngửa với Mỹ về quân sự và có nhiều con chủ bài trong quan hệ với Mỹ.

