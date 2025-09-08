Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Mỹ dàn trận chờ cớ ở Venezuela

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
08/09/2025 09:57 GMT+7

Mọi dấu hiệu từ phía chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đều cho thấy mối quan hệ giữa nước này và Venezuela không những chỉ căng thẳng hơn trước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát xung đột quân sự.

Ông Trump đã triển khai nhiều tàu chiến ở ngoài khơi Venezuela. Mỹ cũng đã tiến hành tấn công một con tàu ở ngoài khơi Venezuela với lý do chở ma túy trái phép. Ông Trump dọa sẽ nổ súng vào máy bay tiêm kích của Venezuela tiến lại gần tàu chiến của Mỹ triển khai ở ngoài khơi Venezuela.

Mỹ dàn trận chờ cớ ở Venezuela - Ảnh 1.

Tàu chiến Mỹ gần kênh đào Panama cuối tháng 8.2025

Ảnh: reuters

Chống buôn lậu ma túy là việc vốn được mọi thời chính quyền ở Mỹ tiến hành tại khu vực Trung và Nam Mỹ nhưng luôn có sự hợp tác từ chính phủ các quốc gia liên quan. Giờ đây, ông Trump tiến hành việc này theo cách riêng. Cụ thể là Mỹ đơn phương hành động quân sự.

Nhưng chính quyền của ông Trump không chỉ đơn thuần chống buôn bán ma túy trái phép mà còn dùng chiêu bài chống buôn lậu ma túy để gây áp lực nhằm vào những quốc gia trong khu vực xung khắc quan điểm chính trị với Washington và để có cớ hành động quân sự ở khu vực này. Phải qua khá nhiều thập kỷ rồi mới lại thấy Mỹ nổ súng và phóng tên lửa ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Venezuela hiện là mục tiêu mà Mỹ nhắm tới. Sau khi đã bày binh bố trận ở khu vực này, chính quyền của ông Trump chỉ chờ có dịp và có cớ để hành động quân sự.

Cho dù xung đột quân sự giữa Mỹ và Venezuela sắp tới có xảy ra hay không, thì những động thái trên cho thấy ông Trump đang chủ ý tăng cường hành động quân sự để đổi hướng dư luận về đối nội, đồng thời gia tăng thế cho Mỹ về đối ngoại. Có vẻ như vị chủ nhân Nhà Trắng đang dùng việc thị uy sức mạnh quân sự nhằm trấn áp những bên yếu thế hơn về quân sự, qua đó cân bằng việc không làm gì được những bên ngang ngửa với Mỹ về quân sự và có nhiều con chủ bài trong quan hệ với Mỹ.

Ông Trump dọa bắn chiến đấu cơ, Venezuela kêu gọi đối thoại

Tin liên quan

Lại xung khắc cũ ở Venezuela

Lại xung khắc cũ ở Venezuela

Theo thông báo chính thức của Hội đồng Bầu cử Venezuela, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua với tỷ lệ 51% phiếu bầu và ứng cử viên tổng thống của phe đối lập giành về được tỷ lệ 44% phiếu bầu.

EU 'cài số lùi' với Venezuela

Hậu trường chính trị: Điểm nóng Venezuela vẫn khó nguội

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump Venezuela Nam Mỹ hành động quân sự Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận