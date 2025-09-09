Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Tổng thống Donald Trump gọi Tom Hanks là 'kẻ phá hoại'

Tuấn Duy
Tuấn Duy
09/09/2025 13:10 GMT+7

Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã công khai hoan nghênh việc Học viện Quân sự West Point (New York) hủy bỏ buổi lễ vinh danh nam diễn viên 'Forrest Gump' Tom Hanks.

Theo kế hoạch, Tom Hanks sẽ nhận Giải thưởng Sylvanus Thayer năm 2025 từ Hiệp hội Cựu sinh viên West Point trong tháng này. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của Hanks trong suốt sự nghiệp điện ảnh, qua đó đã hỗ trợ các "cựu chiến binh, quân đội và chương trình không gian Hoa Kỳ".

Tuy nhiên, theo một email mà tờ The Washington Post có được, buổi lễ hiện đã bị tạm dừng vô thời hạn. Email này được cho là do đại tá lục quân đã nghỉ hưu Mark Bieger, chủ tịch hiệp hội, gửi đến các thành viên để thông báo về việc hủy bỏ sự kiện. Chưa rõ lý do vì sao bởi khi được yêu cầu bình luận, cả West Point và Hiệp hội Sinh viên tốt nghiệp West Point đều không trả lời.

Tổng thống Donald Trump gọi Tom Hanks là 'kẻ phá hoại'- Ảnh 1.

Tom Hanks bị ông Trump gọi là "kẻ phá hoại"

ẢNH: IMDB

Về phía mình, Tổng thống Trump đã ca ngợi việc này trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết: "Trường West Point vĩ đại của chúng ta (ngày càng vĩ đại hơn!) đã rất khéo léo khi hủy bỏ lễ trao giải cho Tom Hanks. Đây là một động thái quan trọng! Chúng ta không cần những kẻ phá hoại, kêu gọi phản tư nhận các giải thưởng quý giá của quốc gia".

Phản ứng này được cho là bắt nguồn từ việc Hanks trước đây từng chỉ trích ông Trump có những bình luận mang tính khiếm nhã trong một cuộc phỏng vấn. Ông cũng ủng hộ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong một cuộc phỏng vấn cùng năm, Hanks gọi ông Trump bằng cụm "kẻ tự cho mình là đúng" và nói thêm rằng sẽ là "ngày đen tối nếu ông ta đắc cử".

Trước khi quyết định nói trên được đưa ra, Robert A. McDonald - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Cựu sinh viên West Point đã ca ngợi Hanks vì tất cả những đóng góp của ông trong việc đại diện cho quân đội. 

Tổng thống Donald Trump gọi Tom Hanks là 'kẻ phá hoại'- Ảnh 2.

Kevin Bacon, Tom Hanks và Bill Paxton trong phim Apollo 13

ẢNH: IMDB

Hanks, theo đó, nổi tiếng với vai chính trong bộ phim đoạt giải Oscar Saving Private Ryan của đạo diễn Steven Spielberg lấy bối cảnh Thế chiến II, kể về một nhóm biệt kích lục quân vượt qua chiến tuyến địch để cứu đồng đội. Vai diễn đại úy John Miller, người chỉ huy nhóm, đã mang về cho Hanks một đề cử Giải thưởng Viện Hàn lâm.

Phần lớn sự nghiệp của Hank bao gồm các vai chính hoặc sản xuất cho các phim kể về câu chuyện của những người lính Mỹ. Ông đã sản xuất loạt phim ngắn Band of brothers năm 2001, The Pacific năm 2010 và Masters of the air năm 2024. Ông cũng đóng vai chính trong các bộ phim như Greyhound tập trung vào trận chiến Đại Tây Dương hay Apollo 13 khám phá những thách thức chết người của chương trình không gian của Mỹ.

Vợ chồng Tom Hanks ổn định sức khỏe, ủng hộ phong trào tự cách ly

Vợ chồng Tom Hanks ổn định sức khỏe, ủng hộ phong trào tự cách ly

Theo Hollywood Reporter , sau gần 2 tuần điều trị Covid-19 , tài tử Tom Hanks và vợ là nữ diễn viên Rita Wilson thông báo đến người hâm mộ sức khỏe của họ đã khá hơn rất nhiều.

