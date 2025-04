Con gái Tom Hanks tiết lộ tuổi thơ ‘bạo lực, thiếu thốn, hỗn loạn’ trong hồi ký

Trong một đoạn trích cuốn sách (tạm dịch là Đường liên bang 10: Hồi ký về gia đình và con đường rộng mở) mà tạp chí People có được, tác giả - được biết đến với bút danh EA (Elizabeth Anne) - viết về việc cuộc chia tay của cha (Tom Hanks) và mẹ (Samantha Lewes) vào năm 1985 đã ảnh hưởng đến những năm đầu đời của cô cùng anh trai (Colin Hanks) như thế nào.

Tom Hanks kết hôn với nữ diễn viên Rita Wilson vào năm 1988 ẢNH: AFP

"Tôi là đứa trẻ từ cuộc hôn nhân đầu tiên, lúc cha chưa nổi tiếng. Ký ức duy nhất của tôi về cha mẹ là lễ tốt nghiệp trung học của Colin, rồi lễ tốt nghiệp trung học của tôi. Có một bức ảnh chụp tôi đứng giữa cha mẹ", cô viết.

Tác giả "sinh ra ở Burbank, California" nhưng có "ít ký ức về những năm đầu ở Los Angeles" vì mẹ cô đã chuyển nhà (mà không báo trước) đến Sacramento cách đó 6 giờ lái xe ngay sau khi bà ly hôn với ngôi sao phim Forrest Gump.

"Cuối cùng, thỏa thuận ly hôn đã được giải quyết, và tôi có thể đến thăm bố, mẹ kế, sau đó là các em trai cùng cha khác mẹ vào cuối tuần hay trong mùa hè. Từ 5 đến 14 tuổi - những năm tháng tràn ngập sự bối rối, bạo lực, thiếu thốn - tôi là một cô gái Sacramento. Tôi sống trong một ngôi nhà màu trắng, sân sau có hồ bơi và phòng ngủ thì đầy hình ngựa trên tường", EA viết tiếp, theo People.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi theo năm tháng và sức khỏe tâm thần của mẹ cô đã bị ảnh hưởng.

"Sân sau đầy phân chó đến nỗi bạn không thể đi vòng qua, ngôi nhà bốc mùi. Tủ lạnh thường xuyên trống rỗng hoặc đầy thức ăn hết hạn. Mẹ dành nhiều thời gian trên giường hơn, nghiền ngẫm Kinh thánh. Một đêm nọ, từ bạo lực tình cảm, bà chuyển thành bạo lực thể xác... Sau đó, tôi chuyển đến Los Angeles, đúng vào giữa năm học lớp 7", cô nhớ lại.

EA cho biết "quyền nuôi con của bố mẹ về cơ bản đã thay đổi" sau thời điểm đó và cô chỉ đến Sacramento vào cuối tuần hay vào mùa hè.

Cô kể tiếp: "Năm 14 tuổi, mẹ lái xe chở tôi xuyên nước Mỹ dọc theo đường liên bang 10 đến Florida trên chiếc Winnebago lắc lư trên đường nhựa như đang đi trên biển".

Đoạn trích kết thúc bằng câu: "Năm cuối cấp 3, bà gọi điện và nói rằng bà sắp chết".

Lewes tên thật là Susan Dillingham, qua đời vì ung thư phổi vào năm 2002 ở tuổi 49. Khi đó EA 19 tuổi.

Vào năm 2019, EA đã thực hiện chuyến đi đường bộ kéo dài 6 tháng từ Los Angeles đến Palatka, Florida, nơi Lewes từng sống. Cô bắt đầu chuyến đi để tìm hiểu thêm về mẹ mình và viết hồi ký về những trải nghiệm của mình trên suốt chặng đường.

Elizabeth Hanks, con gái của ngôi sao Tom Hanks và người vợ đầu Samantha Lewes ẢNH: INSTAGRAM

EA nói với tờ People rằng cô nghi ngờ Lewes mắc chứng rối loạn lưỡng cực chưa được chẩn đoán với những cơn hoang tưởng và ảo tưởng cực độ.

Lewes gặp nam diễn viên phim Cast Away (68 tuổi) vào giữa những năm 1970 khi cả hai đang theo học sân khấu ở Sacramento. Cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng, con trai Colin, vào năm 1977 và kết hôn một năm sau đó. Năm 1982, Elizabeth chào đời.

Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài được lâu, cặp đôi chia tay vào năm 1985. Thủ tục ly hôn của họ được hoàn tất 2 năm sau đó. Lewes nhận quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Lewes không tái hôn. Còn Tom Hanks kết hôn với nữ diễn viên Rita Wilson vào năm 1988. Họ có hai người con trai là Chet (34 tuổi) và Truman (29 tuổi).

Hồi ký The 10: A Memoir of Family and the Open Road sẽ ra mắt vào ngày 8.4.