Tom Hanks từng phục vụ Cher khi làm nhân viên khách sạn

Tom Hanks đang hồi tưởng lần gặp gỡ thời trẻ của mình với huyền thoại âm nhạc.

Nam diễn viên 67 tuổi xuất hiện trên The Graham Norton Show cùng với Cher (77 tuổi) và 2 đồng nghiệp Julia Roberts, Timothée Chalamet. Ông "chiêu đãi" khán giả bằng câu chuyện về những ngày làm việc tại một khách sạn vào những năm 1970.

Tom Hanks từng phục vụ Cher khi là nhân viên tại khách sạn Oakland Hilton PEOPLE

"Tôi từng phục vụ Cher khi là nhân viên tại khách sạn Oakland Hilton", ông bắt đầu câu chuyện khiến mọi người ngạc nhiên.

"Chị ở khách sạn với người chồng theo phong cách rock-and-roll và chúng tôi đã mang vali của chị ấy. Sau đó có tin nhắn đến, 'Này, hãy đưa cái này lên phòng Cher'. Tôi gõ cửa và đặt vali xuống, chị bước ra rồi nói, 'Ừ, đúng rồi. Cảm ơn, nhóc'. Và thế là xong việc", Tom Hanks nhớ lại.

Ông cho rằng sự tương tác ngắn ngủi giữa họ xảy ra vào khoảng năm 1975 hoặc 1976. Thời điểm đó, Cher đang có mối quan hệ công khai rộng rãi với Gregg Allman - thủ lĩnh ban nhạc Allman Brothers - người kết hôn cùng bà vào tháng 6.1975.

Lần xuất hiện trong chương trình trò chuyện của các ngôi sao này, Tom Hanks đã dành nhiều lời khen ngợi Cher, dù bản thân không phải là "một fan lớn của Cher".

Tom Hanks, Cher và Julia Roberts chụp ảnh hậu trường PEOPLE

"Thể hiện hoàn hảo trong Mamma Mia 2... Khi chị ấy hát ca khúc Fernando. Thật là hoàn hảo!" ông ca ngợi bộ phim năm 2018 do Cher đóng vai Ruby Sheridan.

Timothée Chalamet (27 tuổi) và Julia Roberts (56 tuổi) cũng tham gia câu chuyện bằng cách chia sẻ những bộ phim Cher đóng mà họ yêu thích: Moonstruck, Silkwood khiến Hanks đề xuất cả nhóm đi xem phim: "Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên đến rạp và xem phim của Cher ngay bây giờ". Ở hậu trường, Tom Hanks, Cher và Roberts đã chụp một loạt ảnh vui vẻ cùng nhau.

Việc Tom Hanks kể lại thời gian làm nhân viên khách sạn được đưa ra sau khi gần đây, ông tuyên bố với The Telegraph vào tháng 9.2023 (lúc đang quảng bá cho vai trò mới trong dự án The Moonwalkers: A Journey With Tom Hanks) về lịch sử các sứ mệnh Apollo, cũng như kế hoạch của NASA đưa phi hành gia trở lại mặt trăng trong những năm tới. Dự kiến ra mắt vào ngày 6.12, The Moonwalkers: A Journey With Tom Hanks bao gồm các cuộc phỏng vấn giữa Tom Hanks và phi hành đoàn Artemis 2 - những người được phóng tới một thiên thể ngoài trái đất.