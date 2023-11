Timothée Chalamet và dàn diễn viên ra mắt phim 'Wonka'

Wonka kể về Willy Wonka (Timothée Chalamet) thời trẻ, là phần tiền truyện tác phẩm văn học kinh điển Charlie and the Chocolate Factory của nhà văn Roald Dahl. Bộ phim khám phá cách nhà phát minh, ảo thuật gia và nhà sản xuất sô cô la vĩ đại nhất thế giới trở thành Willy Wonka được yêu mến đến tận ngày nay.

Timothée Chalamet tại buổi ra mắt phim Wonka ở London CNN

Gene Wilder đóng vai chính trong phiên bản gốc Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971) và Johnny Deep đảm nhận vai Wonka trong Charlie and the Chocolate Factory (2005) do Tim Burton đạo diễn.

Tham gia diễn xuất cùng Timothée Chalamet trong phim Wonka còn có Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter, Olivia Colman và Hugh Grant. Tất cả đều bước trên thảm đỏ tại Royal Festival Hall vào ngày 28.11. Wonka dự kiến khởi chiếu toàn cầu từ ngày 6.12, Việt Nam là 8.12 và Bắc Mỹ vào ngày 15.12.

Nam diễn viên chụp ảnh kỷ niệm với khán giả London PEOPLE

Diện bộ vest nhung màu đỏ tươi trong bộ sưu tập Xuân Hè 2024 của nhà thiết kế Tom Ford, phần thân trên của Timothée Chalamet lộ ra sau ve áo. "Đó là một đêm lạnh giá. Tôi không biết mình đang làm cái quái gì khi mặc cái này", anh nói với phóng viên trên thảm đỏ qua hàm răng nghiến chặt.

Tháng 3.2022, khi Timothée Chalamet dự lễ trao giải Oscar với chiếc áo khoác Louis Vuitton màu đen tô điểm ở eo và viền ren mà không mặc áo chemise bên trong. Tạp chí W khi đó viết: "Timothée Chalamet vừa viết lại quy định về trang phục cho lễ trao giải Oscar".

Timothée Chalamet thủ vai chính trong phim Wonka IMDb

Timothée Chalamet không phải là người nổi tiếng duy nhất tiên phong trong việc mặc vest không áo chemise. Lil Nas X, Jonah Hill, Donald Glover, Jay-Z và Harry Styles đều đã được nhìn thấy khi chọn phong cách này trong những năm qua.