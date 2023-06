Kylie Jenner lộ ảnh hẹn hò Timothée Chalamet

Kylie Jenner và Timothée Chalamet vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 4 nhưng giữ im lặng AFP

Trong loạt ảnh được PageSix đăng tải hôm 1.6 (giờ Mỹ), Kylie Jenner và Timothée Chalamet tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên Kendall Jenner (chị gái Kylie), Pauline Chalamet (chị gái Timothée) tại nhà riêng của nam diễn viên. Đây là lần đầu tiên cặp đôi lộ ảnh xuất hiện cùng nhau kể từ khi dấy lên tin đồn hẹn hò trong vài tuần qua. Cả hai quây quần bên người thân trong bữa tiệc nướng ngoài trời, trò chuyện vui vẻ và dạo quanh khuôn viên biệt thự.

Theo nguồn tin của PageSix, Kylie Jenner và Timothée Chalamet gần như dành mỗi ngày bên nhau. Người này tiết lộ em gái Kim Kardashian đã đến biệt thự của sao phim Call Me By Your Name ở Beverly Hills, California (Mỹ) khoảng 6 ngày/tuần. Mối quan hệ của họ dường như đã tiến triển hơn khi cả hai thoải mái gặp gỡ người thân của nhau. Tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ gây bàn tán.

Ngôi sao chương trình The Kardashians bị bắt gặp ở cùng nam diễn viên sinh năm 1995 tại nhà riêng của anh SPLASHNEWS

Hồi tháng 4, một tài khoản Instagram nổi tiếng gây xôn xao khi tiết lộ Kylie Jenner và Timothée Chalamet đang bí mật hẹn hò. Nhiều "bằng chứng" cho thấy cả hai có mối quan hệ đặc biệt với nhau cũng được dân mạng "soi" ra. Không lâu sau, cặp đôi bị bắt gặp khi cùng đi dạo phố, tập thể dục thậm chí Kylie còn bị phát hiện lái xe đến nhà "bạn trai tin đồn". Cũng trong tháng 4, Kylie và Timothée đều có mặt tại Coachella nhưng tránh bị bắt gặp cùng nhau.

Truyền thông tiết lộ cả hai đang có khoảng thời gian vui vẻ nhưng không vội vã trong chuyện tình cảm và muốn giữ mọi thứ riêng tư. Nguồn tin của People cho hay: "Kylie thích hẹn hò, nhưng trọng tâm của cô ấy là làm mẹ" và giải thích rằng hiện mối quan hệ của họ không nghiêm túc. Trong khi đó, Us Weekly đưa tin bộ đôi nổi tiếng này gần như liên lạc với nhau mỗi ngày, họ thường nói chuyện, nhắn tin, gọi video. "Luôn có những cuộc trò chuyện vui vẻ và tán tỉnh giữa hai người, Timothée khiến Kylie mỉm cười", nguồn tin của tạp chí này cho biết.

Kylie Jenner vui vẻ bên chị gái cô là siêu mẫu Kendall Jenner (giữa) và nữ diễn viên Pauline Chalamet - chị gái của Timothée Chalamet (trái) SPLASHNEWS

Trước khi vướng nghi vấn hẹn hò Timothée Chalamet, Kylie Jenner trải qua mối tình hết tan rồi hợp với rapper Travis Scott. Họ gắn bó từ năm 2017, có hai con chung: Stormi (5 tuổi) và Aire (1 tuổi), đầu năm 2023, truyền thông Mỹ tiết lộ cả hai đã chia tay. Còn Timothée Chalamet từng hẹn hò Lily-Rose Depp sau đó có thời gian qua lại với Eiza González.