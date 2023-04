BlackPink có ảnh hưởng nhất Coachella 2023

Theo dữ liệu của Netbase Quid, BlackPink thống trị bảng xếp hạng những người nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội trong thời gian diễn ra lễ hội âm nhạc Coachella 2023. Không chỉ vậy, các vị trí tiếp theo đều lần lượt thuộc về các thành viên của nhóm: Lisa ở vị trí thứ 2, Jennie ở vị trí thứ 3, Rosé ở vị trí thứ 4 và Jisoo ở vị trí thứ 5. Ngoài ra, từ khóa YG cũng góp mặt với vị trí thứ 7 bảng xếp hạng này, vượt lên các ngôi sao đình đám như Becky G (vị trí thứ 8), Billie Eilish (vị trí thứ 9) hay Camila Cabello (vị trí thứ 10).



BlackPink không hề kém cạnh các nghệ sĩ Âu - Mỹ, chiếm lĩnh truyền thông lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella Getty Images

Để đạt được thành tựu trên, BlackPink đã phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng từng màn trình diễn sao cho thật hoành tráng và bùng nổ. Trước hàng trăm nghìn khán giả, Rosé thổ lộ nhiều xúc cảm cũng như động lực thúc đẩy nhóm: “Đối với chúng tôi, giấc mơ đã trở thành hiện thực khi được trở thành Headliner của một trong những lễ hội âm nhạc được yêu thích nhất thế giới. Lý do bốn người chúng tôi ở đây là vì các bạn”.



Đáp lại sự nỗ lực đó, đêm diễn được các tạp chí hàng đầu không tiếc lời khen ngợi các cô nàng. Tờ Los Angeles Times đã gọi BlackPink là “biểu tượng toàn cầu về âm nhạc", “tâm điểm của Coachella 2023” và khẳng định màn trình diễn xuất sắc của nhóm đã “làm nên lịch sử" kể từ lần Beyonce gây sốt toàn cầu với màn trình diễn kinh điển năm 2018. Theo đó, các hãng truyền thông cũng ước tính đã có khoảng 250 triệu người theo dõi phần biểu diễn của BlackPink qua các kênh phát sóng trực tiếp.

Bảng xếp hạng người nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội trong thời gian diễn ra Coachella 2023 Netbase Quid

BlackPink là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập vào năm 2016 gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm trở thành hiện tượng âm nhạc quốc tế và đạt nhiều thành công trên toàn cầu với các ca khúc như Kill This Love, DDU-DU DDU-DU và How You Like That. Sự thành công ở lần trở lại Coachella cũng là một bước tiến mới của BlackPink trong việc định hình được vị trí trong thị trường âm nhạc quốc tế và sẽ tiếp tục là một trong những tên tuổi được mong chờ nhất trong tương lai. Sau thời gian dài chinh chiến tại đấu trường Kpop, các thành viên BlackPink đã sở hữu gia sản khủng, nhà triệu đô và theo ước tính của Celebrity Net Worth vào tháng 2.2023, tổng tài sản mà bốn cô gái đang sở hữu lên đến 62 triệu USD.